PSG : Le bourreau de Mbappé rejoint le Bayern pour défier Paris

Publié par Thomas le 18 janvier 2023 à 19:00

À quelques semaines du choc contre le PSG en Ligue des Champions, le Bayern Munich a enfin débusquer le remplaçant de Manuel Neuer.

La course contre la montre est lancée au Paris Saint-Germain qui se rapproche progressivement de l’évènement clé de sa saison, les 8es de finale de Ligue des Champions. Premier vrai test pour Christophe Galtier depuis son arrivée dans la capitale, cette double confrontation face au Bayern Munich marquera sans nul doute un tournant majeur dans la saison du PSG. Moins en vue depuis le retour de la Coupe du monde, l’équipe parisienne devra rapidement se mettre d’aplomb pour espérer se défaire des champions d’Allemagne, en croisant les doigts pour qu’aucune blessure n’apparaisse d’ici-là.

Côté bavarois, les voyants sont loin d’être au vert à moins d’un mois de défier le PSG. Plusieurs cadres sont forfaits pour la rencontre comme Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui et Manuel Neuer, qui a tiré un trait sur le reste de la saison à cause d’une fracture contractée au ski. Le portier allemand, titulaire indiscutable à Munich, laissait donc entrevoir le recrutement d’un nouveau joueur à son poste cet hiver. Et après des semaines de négociations, l’équipe de Julian Nagelsmann a enfin trouvé son rempart pour 2023.

PSG : Yann Sommer débarque au Bayern pour défier Paris en Ligue des Champions

Annoncé dans les plans bavarois depuis de longues semaines, l’international suisse Yann Sommer s'est engagé chez l’actuel leader de Bundesliga, laissant ainsi son club du Borussia M’Gladbach où il officiait depuis 2014. D’après Fabrizio Romano, le joueur a paraphé un contrat de deux saisons et demie dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 10 millions d’euros, bonus compris.

Yann Sommer est bien connu de l’Equipe de France, puisque c'est contre lui qu'un certain Kylian Mbappéavait butté lors de la séance de tirs au but en 8es de finale de l’Euro 2021, provoquant l’élimination des Bleus. Pour rappel, le gardien suisse de 34 ans était apparu dans le viseur du Stade Rennais et de l’OGC Nice l’été dernier, avant que ces deux clubs n’optent pour d'autres profils dans les buts.