PSG : Presnel Kimpembe de retour avec le groupe du Paris SG

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 20:30

Blessé depuis le mois de novembre lors de la victoire du PSG face à l'AJA, Presnel Kimpembe a fait son retour avec le groupe parisien ce mercredi.

C'est un moment extrêmement attendu par les supporters du PSG, et cela semble se rapprocher de plus en plus. Blessé depuis deux mois, et privé de la Coupe du monde avec l'Equipe de France, Presnel Kimpembe est sur le chemin du retour. Actuellement à Doha avec ses coéquipiers à la veille du match de prestige face à l'équipe all-star saoudienne portée par Cristiano Ronaldo, Presnel Kimpembe était présent avec le groupe pour la séance du jour.

En effet, le compte Twitter ParisSG INFOS a publié des photos montrant le défenseur parisien présent sur le terrain avec l'ensemble de ses coéquipiers. Néanmoins, il précise que Presnel Kimpembe s'est entraîné à part lors de cette séance. Quoi qu'il en soit, cela montre que le bout du tunnel semble proche pour l'international français, qui devrait bientôt reprendre la compétition avec le PSG, et se préparer au mieux pour être titulaire face au Bayern le 14 février prochain.

PSG : Le retour de Presnel Kimpembe devient vital pour Paris

Si le duo Sergio Ramos-Marquinhos semblait faire l'affaire lors des absences de Presnel Kimpembe, le son de cloche est totalement différent depuis le retour de la Coupe du monde. Sergio Ramos n'est clairement plus au niveau depuis plusieurs matches, et Marquinhos semblait encore marqué de son tir au but manqué avec le Brésil lors de l'élimination face à la Croatie en quart de finale du Mondial.

Face au RC Lens le 1er janvier dernier, les deux hommes ont livré une prestation à la limite du ridicule, et ont grandement contribué au fiasco du PSG à Bollaert lors de la défaite 3-1. Dimanche dernier à Rennes, Sergio Ramos oublie complètement Hamari Traoré au point de penalty sur l'ouverture du score du Stade Rennais, et la défense parisienne n'a pas toujours été sereine au cours de cette rencontre. Une chose est sûre, le retour de Presnel Kimpembe dans l'arrière-garde du PSG devrait considérablement renforcer le secteur défensif parisien.