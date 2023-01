PSG : Le Paris SG acte un retour important avant d'affronter Ronaldo

Publié par Thomas G. le 18 janvier 2023 à 14:30

Blessé depuis la Coupe du monde au Qatar, un taulier du PSG devrait faire son retour dans le groupe dans les prochains jours.

Le PSG s’est envolé hier soir pour sa tournée annuelle d’hiver au Qatar, et cette année les Parisiens vont affronter Cristiano Ronaldo. Le Paris SG sera confronté à une équipe all-star saoudienne composée de joueurs du championnat saoudien, ce jeudi. Cette rencontre sera le premier match sous ses nouvelles couleurs de Cristiano Ronaldo qui retrouvera donc Lionel Messi. Cette tournée au Qatar pourrait également permettre à l’international portugais Nuno Mendes de faire son retour sur les terrains avec le groupe. Le défenseur de 20 ans était blessé à la cuisse depuis la Coupe du monde et la fin de sa convalescence pourrait faire le plus grand bien au PSG.

Pendant l’absence de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain a perdu son invincibilité et s’est incliné à deux reprises. À un mois du choc face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions, l’international portugais pourrait rejouer jeudi. Nuno Mendes pourrait donner un nouvel élan à l’effectif du PSG avec sa solidité dans les duels et son apport offensif. L’ancien latéral du Sporting avait notamment permis aux Paris Saint-Germain de s’imposer face à la Juventus grâce à un but dans les dernières minutes.

PSG : Le Paris Saint-Germain bientôt au complet ?

À moins d’un mois du 8e de finale aller face au Bayern Munich, le 14 février prochain, l’infirmerie du PSG continue de se vider. Presnel Kimpembe a repris la course et l’international français pourrait bientôt faire son retour à l’entraînement collectif. Dans le même temps, Marco Verratti devrait quant à lui revenir sur les terrains la semaine prochaine.

Le PSG a également récupéré le milieu portugais Renato Sanches et le jeune défenseur Timothée Pembélé. Le latéral français qui était blessé aux ligaments du genou pourrait offrir de nombreuses options à Christophe Galtier. Le défenseur formé au club est un joueur polyvalent, Timothée Pembélé peut jouer en tant que latéral et défenseur central.