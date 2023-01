RC Strasbourg Mercato : Morgan Sanson se rapproche du RCSA

Publié par Enzo Vidy le 19 janvier 2023 à 10:55

D'abord annoncé au FC Nantes, Morgan Sanson serait finalement proche de rejoindre le RC Strasbourg durant ce mercato hivernal.

C'est un nouveau gros coup que s'apprête à réaliser le RC Strasbourg dans ce mercato hivernal. Peu actifs depuis le début du mois de janvier, les dirigeants du RCSA ont accéléré la cadence ces derniers jours. Après avoir officialisé le départ d'Adrien Thomasson la semaine dernière en direction du RC Lens, le RC Strasbourg a annoncé le retour de Frédéric Guilbert, qui revient en terre alsacienne pour la troisième fois de sa carrière.

Mercredi, Ronaël Pierre-Gabriel est de nouveau parti en prêt, pour la deuxième fois de la saison, en direction de l'Espanyol Barcelone, et Alexander Djiku pourrait lui aussi quitter le RC Strasbourg dans les heures à venir si ses dirigeants acceptent l'offre formulée par le FC Séville. Maintenant, le RCSA se met à la recherche d'un renfort au milieu de terrain, et serait sur le point de l'avoir trouvé du côté de la Premier League. Mieux encore, le joueur en question connaît parfaitement bien le championnat de France puisqu'il est passé par le MHSC et l'Olympique de Marseille.

RC Strasbourg Mercato : Morgan Sanson s'apprête à retrouver la Ligue 1

En grande difficulté à Aston Villa depuis son arrivée en 2021, Morgan Sanson pourrait retrouver la Ligue 1 dans les prochains jours. Alors qu'il semblait proche de rejoindre le FC Nantes, le milieu de 28 ans serait finalement enclin à poser ses valises en Alsace. En effet, le Midi libre annonce que Morgan Sanson est proche de rejoindre le RC Strasbourg cet hiver sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Le quotidien régional précise par ailleurs que le RCSA serait d'accord pour prendre en charge une partie de son salaire. Même si rien n'est encore finalisé, ce serait un sacré gros coup que réaliserait le RC Strasbourg en faisant revenir Morgan Sanson en Ligue 1.