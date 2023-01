FC Barcelone Mercato : Nouveau rebondissement pour Franck Kessié

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2023 à 19:00

Très peu utilisé par Xavi depuis son arrivée, l'international ivoirien Franck Kessié pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver.

Le FC Barcelone s’apprête à disputer son 8e de finale de la Coupe du Roi face à Ceuta en quête d’une qualification pour les quarts de finale. Cette compétition est un objectif majeur pour les Blaugranas qui vont devoir faire sans Memphis Depay. L’international néerlandais va quitter le Barça pour rejoindre l’Atlético Madrid dans les prochains jours. Les Catalans ont accepté une offre comprise entre 3 et 4 millions d’euros pour laisser partir l’ancien attaquant de l’OL. Après la vente de l’international néerlandais, le Barça pourrait sacrifier un deuxième joueur.

Les dirigeants du FC Barcelone envisagent la vente de l’international ivoirien Franck Kessié lors du mercato hivernal. L’ancien capitaine du Milan AC a été très peu utilisé cette saison par Xavi et la direction du Barça pourrait le vendre pour renflouer les caisses du club. La vente de Franck Kessié permettrait également au FC Barcelone de réduire sa masse salariale et éviter une sanction de la Liga. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international ivoirien souhaiterait quitter le FC Barcelone pour rejoindre l’Inter Milan cet hiver. Franck Kessié pourrait retourner dans le nord de l’Italie, six mois après son départ de l’AC Milan pour relancer sa carrière. Reste à savoir si les Nerazzurri et les Blaugranas parviendront à trouver un accord.

FC Barcelone Mercato : Le Barça pourrait lancer son mercato

La vente de Memphis Depay et l’éventuel départ de Franck Kessié pourraient permettre au FC Barcelone d’avoir les moyens de se renforcer cet hiver. Les Blaugranas souhaiteraient recruter un renfort en attaque et un nouveau milieu de terrain pour préparer la succession de Sergio Busquets. À deux semaines de la fermeture du mercato hivernal, le Barça pourrait être l’un des acteurs majeurs de ce mois de janvier. Les dirigeants du FC Barcelone multiplient les pistes ces derniers jours, Marcelo Brozovic, Gonçalo Guedes et Yannick Carrasco sont dans le viseur du Barça.