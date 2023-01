AS Monaco Meracto : Un surprenaat retour dans les tuyaux à l'ASM

Publié par Ange A. le 20 janvier 2023 à 04:17

L’AS Monaco pourrait enregistrer un surprenant retour dans son organigramme. Un ancien cadre pourrait retrouver le staff du club princier.

Actuel 4e de Ligue 1, l’AS Monaco réalise un bon retour en championnat. Le club de la Principauté a signé trois victoires et un nul depuis la reprise des compétitions. Néanmoins, les hommes de Philippe Clément ont enregistré un premier coup dur à la reprise avec leur élimination dès les 32es de finale de la Coupe de France. Le club du Rocher a été éliminé par Rodez. Les Roug et blanc restent engagés en Coupe d’Europe et vont affronter le Bayer Leverkusen en barrages de la Ligue Europa. Alors que des renforts pourraient débarquer dans le staff professionnel de l’ASM, les lignes pourraient également bouger au niveau de la direction du club. Ancien vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev pourrait effectuer son retour sur le Rocher selon L’Équipe.

AS Monaco Mercato : Vadim Vasilyev proche d’un retour à l’ASM

Le quotidien sportif croit savoir que Dimitri Rybolovlev, le propriétaire de l’AS Monaco est loin d’être ravi des résultats du club. Raison pour laquelle il envisage un retour de son compatriote au sein de l’organigramme monégasque. Le patron de l’ASM reste nostalgique des performances du club sous la houlette de Vadim Vasilyev. Les Monégasques avaient notamment remporté la Ligue 1 devant le PSG en 2027 et s’étaient hissés jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions la même année. Arrivé au club en mars 2013, le dirigeant russe a été remercié par le club princier en 2019.

Selon les informations du journal, Vadim Vasilyev pourrait signer son retour à l’AS Monaco avec un surprenant renfort. Il pourrait revenir sur le Rocher avec Geoffrey Moncada, actuel chief scout de l’AC Milan. Mais comme le note la source, le dirigeant russe devra régler certains détails d’ordre administratif, puisqu’il exercice la fonction d’agent de joueurs.