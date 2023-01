OM : Un cadre de Tudor lance un sérieux avertissement à Paris

Publié par Ange A. le 20 janvier 2023 à 07:37

L’ OM a retrouvé des couleurs depuis quelques semaines. Un défenseur marseillais s’en met désormais à croire au titre devant Paris.

L’Olympique de Marseille est l’équipe en forme du championnat. L’ OM reste sur six victoires de rang en Ligue 1. Actuel 3es au classement, les Olympiens sont parvenus à refaire leur retard sur les concurrents et ont même intégré le podium. À la trêve, la bande à Igor Tudor, déjà éliminée de toutes les coupes d’Europe, n’occupait que la 4e place. Les Marseillais n’accusent même plus que deux points de retard sur Lens et cinq sur le leader parisien. Suffisant pour commencer à parler du titre côté olympien. Leonardo Balerdi s’en met désormais à croire au titre au vu de la dynamique de son équipe. Outre la question de son avenir, le défenseur argentin courtisé par l’Ajax Amsterdam a évoqué la possibilité pour Marseille de finir champion de France.

OM : Leonardo Balerdi veut croire au titre

Pour Leonardo Balerdi, le championnat est notamment relancé en raison des faux pas du PSG depuis la reprise. Invaincu avant la trêve, Paris a déjà subi deux défaites en quatre sorties. « Quand il y a peu de points d’écart, on l’a dans la tête. On est à cinq points du PSG, mais on a aussi seulement cinq points d’avance sur d’autres très bonnes équipes. On ne doit pas se relâcher. On peut finir dans le haut de tableau. Cela va dépendre de nous. Chaque match sera très important. On doit être à la hauteur sur chaque match », a indiqué le défenseur de l’ OM en conférence de presse.

S’il a le titre dans un coin de sa tête, Leonardo Balerdi rêve aussi d’un triomphe en Coupe de France. Ce vendredi, l’ OM défie notamment le Stade Rennais en 16es de finale de la compétition. Une rencontre tout autant décisive pour ce cadre d’Igor Tudor. Auteur de 26 matchs, dont 23 en tant que titulaire, il n’a jusqu’ici manqué aucune rencontre de Marseille cette saison.