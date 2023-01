OL Mercato : L'AC Milan revient à la charge dans le dossier Aouar

Publié par Thomas G. le 20 janvier 2023 à 10:26

Annoncé sur le départ depuis plusieurs saisons, Houssem Aouar pourrait quitter l'OL pour s'engager avec l'AC Milan cet été.

La défaite face au RC Strasbourg a prolongé l’Oympique Lyonnais dans une nouvelle crise cette saison. Les hommes de Laurent Blanc doivent se racheter ce week-end en Coupe de France avec un déplacement à Chambéry. L’international français Houssem Aouar pourrait faire son retour dans le groupe à l’occasion de cette rencontre. Le milieu de 24 ans est revenu de blessure cette semaine.

Mais l’avenir d’Houssem Aouar est toujours incertain à six mois de la fin de son contrat avec l' OL. L’international français est ouvert à une prolongation avec les Gones mais les discussions sont au point mort. Dans le même temps, sa situation contractuelle attire plusieurs clubs intéressés par son profil. L’AC Milan et le Betis Séville seraient les deux favoris pour accueillir l’international français cet été. Houssem Aouar est libre de négocier et de s’engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier et son avenir pourrait être reglé dans les prochains jours. Selon les informations de Fichajes, le Betis continue de négocier avec Houssem Aouar, le milieu de l' OL se serait entretenu avec l’entraîneur Manuel Pellegrini. Les Verdiblancos espèrent pouvoir rééditer la même stratégie qui leur avait permis de convaincre Nabil Fekir.

OL Mercato : L’AC Milan est toujours dans la course pour recruter Aouar

L’ancien capitaine de l'OL est toujours dans le viseur de l’AC Milan qui souhaiterait lui faire une offre dans les prochaines semaines. Selon les informations de Fichajes, Stefano Pioli et les Rossoneri sont les uniques obstacles à la signature d’Houssem Aouar au Betis Séville. Les Milanais sont très intéressés par le milieu de l’Olympique Lyonnais, son arrivée pourrait offrir de nombreuses options grâce à sa polyvalence. Reste à savoir quelle sera la décision d’Houssem Aouar entre l'OL, le Betis et l’AC Milan. En parallèle, les Gones aimeraient recevoir une indemnité de transfert et un départ cet hiver n’est pas à écarter en cas de belle offre.