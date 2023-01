OM : Lourde sanction pour Eric Bailly, Marseille contre-attaque !

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2023 à 15:07

La direction de l’ OM digère difficilement la lourde sanction infligée à son défenseur Eric Bailly, qui a écopé de sept matchs de suspension.

C'est une sanction qui était très attendue depuis quelques jours et elle ne fait pas du tout plaisir à la direction de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi soir, la commission de discipline de la FFF a décidé d’infliger une lourde sanction à Eric Bailly. Le défenseur central de l’ OM a ainsi écopé de sept matchs de suspension pour son vilain geste, un pied haut qui a gravement blessé le milieu offensif Almike Moussa N’Diaye lors de la victoire face à Hyères (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France. Cette suspension passe très mal du côté du club phocéen.

Très attendu, le communiqué officiel de l’ OM est tombé quelques heures plus tard après la décision de la FFF. Et il se veut très offensif. « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Commission Fédérale de Discipline de la Fédération Française de Football concernant la suspension de son défenseur Eric Bailly », a écrit le club phocéen qui s’étonne de « la différence d’application du barème de sanctions de référence par les commissions de discipline de la FFF et de la LFP, alors que ces deux instances ont un impact sur une même compétition, en l’occurrence la Ligue 1. Le club est fermement convaincu qu’une uniformisation des critères de sanction impactant une même compétition est nécessaire pour en garantir l’équité sportive ».

OM : Marseille prêt à faire appel de la suspension d’Eric Bailly

Lors de sa dernière conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, jugeait déjà cette suspension de sept matchs « exagérée ». Tandis que son président Pablo Longoria dénonçait un « manque de respect » de la part de l’instance vu que l’information avait fuité dans la presse sans qu’il ne soit informé. Concernant la sanction infligée à son joueur Eric Bailly, l’ OM s’apprête ainsi à contre-attaquer. La Provence révèle en effet que la direction marseillaise envisage déjà de faire appel de cette sanction, tout en espérant qu'elle soit allégée.

Pour le moment, Eric Bailly, exclu face à Hyères, n’a toujours pas retrouvé les terrains depuis cette rencontre. Le défenseur prêté par Manchester United à l' OM a déjà purgé deux de ces sept matchs de suspension, contre Troyes (2-0) et Lorient (3-1) en championnat. Il va également manquer le 16e de finale de Coupe de France, prévu ce vendredi soir face au Stade Rennais, puis les matchs contre l’AS Monaco, le FC Nantes et l’OGC Nice en championnat.