OM Mercato : Un deal entre Marseille et Bordeaux vite démenti

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2023 à 19:37

Alors que la direction de l’ OM semblait proche de boucler un transfert avec les Girondins de Bordeaux, ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

Le mercato hivernal s’accélère du côté de l’ OM qui compte redessiner les contours de son effectif. Car si de nouvelles recrues sont espérées à l’Olympique de Marseille dans les jours à venir, le club phocéen travaille aussi en coulisse pour se séparer de certains joueurs absents des plans d’Igor Tudor. La direction marseillaise ambitionne de les placer dans des clubs où ils auront plus de temps de jeu. C’est notamment le cas de Salim Ben Seghir.

Présent dans le groupe de l’ OM qui affronte ce vendredi le Stade Rennais en 16e de finale de la Coupe de France, le jeune joueur de 19 ans a peu de chance de terminer la saison sous les couleurs marseillaises. Et pour cause, son temps de jeu quasiment inexistant à l’Olympique de Marseille, avec un seul match disputé en Ligue 1 cette saison, devrait le pousser à aller voir ailleurs cet hiver. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

OM Mercato : Bordeaux n'est pas intéressé par Salim Ben Seghir

Ces derniers jours, Salim Ben Seghir est annoncé vers un transfert en Ligue 2, où les Girondins de Bordeaux seraient déjà à l’œuvre pour boucler sa signature. Les dirigeants bordelais auraient même déjà entamé des négociations secrètes avec leurs homologues de l’ OM en vue de le recruter sous la forme d’un prêt. Sauf que cette information est vite démentie par le compte Twitter Girondinfos, toujours bien renseigné sur le club bordelais.

La source assure en effet que les Girondins de Bordeaux ne seraient pas vraiment intéressés par le profil de Salim Ben Seghir, préférant miser sur d’autres profils prometteurs et plus aguerris pour renforcer leur effectif. Le jeune milieu offensif de l’ OM devrait de ce fait prendre une autre destination. Foot Mercato révélait récemment que plusieurs formations de Ligue 2 seraient ses traces, mais leurs identités n’ont pas encore été dévoilées.