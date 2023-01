OL Mercato : Le FC Séville s'active pour un milieu de Lyon

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 20:43

Alors que plusieurs joueurs veulent quitter l' OL durant ce mercato hivernal, le FC Séville serait très intéressé par un milieu de Lyon.

Toujours en quête de renforts pour aider les joueurs de l' OL à relever la tête en championnat, les dirigeants se concentrent aussi sur les départs en cette fin de mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, de nombreux éléments offensifs de l'effectif lyonnais sont sur le point de quitter le club, et les récentes déclarations de Laurent Blanc sont venues confirmer ces rumeurs de départs.

Vendredi dernier, en conférence de presse, le coach de l' OL a fait d'étonnantes révélations sur certains joueurs lyonnais. "Il n’y a pas beaucoup de joueurs contents à Lyon ? Oui, je suis d’accord avec vous. Effectivement, il y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon, pourtant on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club." Face à ces déclarations assez osées, les dirigeants doivent trouver une porte de sortie pour les joueurs concernés, et les choses s'accélèrent ces dernières heures. Si Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi semblent proches de poursuivre leur carrière loin du Rhône, un autre joueur de l' OL intéresse grandement le FC Séville de Jorge Sampaoli.

OL Mercato : Jeff Reine-Adélaïde fait saliver le FC Séville

D'après les informations révélées par Foot Mercato, le FC Séville se serait positionné sur Jeff Reine-Adélaïde, milieu offensif de l' OL. Acheté 25 millions d'euros par les Gones en 2019, le milieu offensif lyonnais a connu une grave blessure au genou, et n'a jamais réussi à retrouver son niveau.

N'entrant plus dans les plans de l'Olympique Lyonnais, un départ est à l'étude, et Jorge Sampaoli apprécie tout particulièrement le profil de Jeff Reine-Adélaïde. Le média précise que des négociations seraient déjà en cours entre les deux clubs, et que le directeur sportif du club sévillan serait sur le dossier depuis un long moment. Reste à savoir si les deux parties arriveront à trouver un accord dans les prochaines heures.