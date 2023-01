OL Mercato : Départ imminent pour un attaquant de Lyon

Publié par Ange A. le 22 janvier 2023 à 06:42

Le mercato d’hiver pourrait voir le départ d’un attaquant de l’ OL. Deux clubs sont à la lutte pour obtenir sa signature.

L’avenir de Karl Toko Ekambi va s’écrire loin de l’Olympique Lyonnais. Les supporters de l’ OL poussent pour le départ de l’ailier gauche. L’international camerounais (55 sélections/12 buts) a été la cible de critiques et de banderoles hostiles de la part des Bad Gones. Il faut dire qu’il n’est pas aidé par son bilan cette saison. Toko Ekambi ne compte que 4 réalisations et 2 offrandes en 19 matchs sur la campagne en cours. Son dernier but remonte au 11 septembre lors d’une défaite à Louis II contre l’AS Monaco (1-2). Poussé vers la sortie par les supporters de Lyon, le Parisien est disposé à plier bagages. Il ne manque pas de touches cet hiver. Le Stade Rennais et les Saoudiens d’Al Shabab souhaitent s’attacher ses services.

OL Mercato : Le verdict de Lyon attendu dans le dossier Toko Ekambi

Selon les informations de Foot Mercato, Al Shabab a déjà transmis une offre pour recruter Karl Toko Ekambi. Les Saoudiens voudraient l’enrôler dans un premier temps sous forme d’un prêt payant à hauteur de 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat au même montant. Selon RMC Sport, l’ailier de l’ OL aurait déjà donné son aval au club saoudien. Il serait tenté par la perspective de croiser ses compatriotes Devis Epassy (Al Abha), Fai Collins (Al Ta’ee) ou encore le Portugais Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) sur les pelouses saoudiennes.

Aux dernières nouvelles, le Stade Rennais serait déjà également passé à l’offensive pour la signature de Toko Ekambi. La même source indique le Lion indomptable aurait déjà conclu un accord contractuel avec le SRFC. Le club breton ne lui proposerait pourtant qu’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison. L’ OL pour sa part espère un départ définitif de son attaquant. La direction lyonnaise aurait fixé son indemnité de transfert à 7 millions d’euros. Reste à savoir si les Gones feront des concessions pour libérer le Camerounais cet hiver.