FC Nantes Mercato : Petite inquiétude au FCN dans le dossier Delort

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 14:43

Alors qu'il semblait tout proche d'aboutir, le dossier Andy Delort prend une tournure qui suscite une légère inquiétude au FC Nantes.

Très actif depuis le début du mercato hivernal, le FC Nantes a déjà bouclé les arrivées de Florent Mollet en provenance de Schalke 04, et de Jaouen Hadjam en provenance du Paris FC. En parallèle, les dirigeants du FCN se sont séparés de plusieurs éléments comme Dennis Appiah, Fabio, ou encore Kader Bamba. Désormais, la priorité du FC Nantes concerne l'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delort.

Depuis plusieurs semaines, l'attaquant algérien ne cache plus ses envies de départ de la Côte d'Azur, et ne prend même plus part aux entraînements des Aiglons depuis plusieurs jours. Un accord aurait déjà été établi entre le joueur et le FC Nantes pour une arrivée cet hiver, mais le Gym veut d'abord trouver un successeur à Andy Delort avant de donner son feu vert de le laisser rejoindre la Loire-Atlantique. L'attaquant visé par l'OGC Nice n'est autre que Terem Moffi, serial buteur du FC Lorient, mais les jours passent, et aucun accord n'a encore été trouvé, ce qui met en péril la signature d'Andy Delort au FC Nantes.

FC Nantes Mercato : Les dirigeants du FCN sont confiants mais...

Si l'insider Emmanuel Merceron a annoncé, dimanche soir, via son compte Twitter, que la confiance régnait toujours au sein du FC Nantes dans le dossier Andy Delort, il a également indiqué que le dossier devrait traîner encore un peu. Toujours dans l'attente d'un accord entre l'OGC Nice et le FC Lorient pour Terem Moffi, le FCN ne perd pas espoir, mais le dernier communiqué du président lorientais, Loïc Féry, ne devrait pas rassurer tout le monde.

"Avec l’attractivité du projet sportif, nous pouvons essayer de retenir nos talents comme nous le faisons actuellement pour tenter de limiter à un seul départ majeur sur l’hiver." Étant donné que l'avenir d'Andy Delort est directement lié à celui de Terem Moffi, ces déclarations ne font clairement pas les affaires du FC Nantes, car les dirigeants lorientais n'ont pas l'intention de laisser filer leur joueur cet hiver.