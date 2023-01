FC Barcelone Mercato : Le Barça en danger dans le dossier Busquets

Publié par Jules le 23 janvier 2023 à 23:43

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone traîne pour la prolongation de Sergio Busquets, ce qui pourrait coûter très cher au Barça.

Ces derniers jours, Xavi s'est exprimé pour dire tout le bien qu'il pense de Sergio Busquets, dont le contrat arrive à son terme en fin de saison. Au sein du Barça, ce dossier semble créer des tensions entre l'entraîneur, dont le souhait serait de conserver le joueur de 34 ans, et le club qui semble traîner pour trouver un terrain d'entente avec le milieu de terrain historique du FC Barcelone.

Selon les informations révélées par l'émission catalane RAC1 et confirmées par Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'aurait d'ailleurs toujours pas démarré les négociations concernant la prolongation de l'actuel capitaine du Barça. En difficulté économique depuis plusieurs saisons, les Blaugranas attendraient un peu avant de trancher pour l'avenir du milieu espagnol de 34 ans, ce qui aurait tendance à agacer Sergio Busquets.

FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets pourrait tourner le dos au Barça

Toujours selon le même source, Sergio Busquets s'impatiente de savoir de quoi sera fait son avenir, et pourrait prendre les devants si le FC Barcelone ne s'active pas très prochainement. En effet, le capitaine du Barça étudierait déjà d'autres pistes avec son agent pour trouver un point de chute si les négociations avec les Blaugranas n'avaient pas lieu, ou n'aboutissent pas. Ces derniers mois, plusieurs clubs assez exotiques se seraient penchés sur le cas de l'Espagnol, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Le dossier Sergio Busquets semble donc au point mort du côté du FC Barcelone, et un départ de Sergio Busquets n'est donc plus une option à écarter. Après 16 ans passés au sein du club catalan, l'international espagnol pourrait donc quitter la Catalogne et le Barça à la fin de la saison. Reste donc à savoir si les Blaugranas vont s'activer pour tenter de le conserver.