Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Eden Hazard peine à retrouver un club. La retraite se rapproche.

Mercato : Eden Hazard toujours sans club

Le Real Madrid l'avait accueilli comme un roi. Eden Hazard est toujours sans club depuis son départ de la Casa blanca, en juin dernier. Considéré par beaucoup comme l'un des plus gros gâchis du football mondial après ses 4 années de galère en Espagne, l'attaquant belge espère toujours retrouver le plaisir de jouer. Le 17 juin dernier, nous vous avions annoncé trois possibilités pour la suite de sa carrière.

Le RWD Molenbeek était l'une des destinations possibles. Promu en première division belge, le club compte son frère, Kylian Hazard dans ses rangs. Un vrai plus d'autant qu'Eden Hazard aurait pu faire son retour dans son pays natal et donc près de sa famille. Cependant, le transfert ne serait plus d'actualité. La faute au départ de Thierry Dailly, le désormais ex-président du RWDM. « Si Thierry Dailly était resté, là, à la limite, on aurait pu avoir quelque chose parce qu'on en avait parlé, mais Thierry n'est plus là. Maintenant qu'il est parti, je ne vois plus l'intérêt de continuer à envisager de faire venir mes frères ici. Tous les Hazard envisageaient ce projet avec Thierry » a martelé Kylian Hazard dans un entretien pour la RTBF (radio belge).

Eden Hazard a refusé l'Inter Miami et l'Arabie saoudite

À 32 ans, Eden Hazard attire encore des clubs mais souhaite rester en Europe. Sur ses traces depuis juin dernier, l'Inter Miami avait toujours l'espoir de le faire venir. Grâce au recrutement 100% FC Barcelone, avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, la franchise américaine se disait confiante. Elle avait formulé une offre selon le quotidien As, tout comme un club d'Arabie saoudite dont l'identité n'a pas été révélée. Mais les deux ont été refusées par le joueur, qui reste sur ses positions.

La source précise que si aucun club européen ne parvient à l'enrôler, Eden Hazard pourrait envisager de raccrocher les crampons. Un destin qui serait terrible à accepter pour les supporters de football. L'ex-Diable Rouge (126 sélections, 33 buts) possède un riche palmarès, avec notamment un titre de champion de France avec Lille, deux titres de champion d'Angleterre avec Chelsea et deux titres de champion d'Espagne avec le Real Madrid. Sans compter les nombreuses Coupes remportées (11) dont deux Ligues Europa et deux Ligues des Champions. Les fans du joueur attendent avec impatience la suite.