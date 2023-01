Toulouse FC Mercato : C'est fait, un défenseur débarque au TFC !

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 18:00

Ayant pour objectif de rester en Ligue 1 d'ici la fin de la saison, le Toulouse FC continue de se renforcer avec l'arrivée d'un nouveau défenseur.

À l'issue de cette première partie de saison qui s'est officiellement achevée dimanche soir, le bilan est plutôt positif pour le Toulouse FC de Philippe Montanier. 12e de Ligue 1, les Toulousains comptent 8 points d'avance sur la zone de relégation, et ont montré de belles choses sur les 19 premiers matches disputés en championnat. Cependant, le maintien n'est pas assuré, loin de là, et les dirigeants profitent du mercato hivernal pour renforcer l'effectif dans le but de réaliser une solide deuxième partie de saison.

De ce fait, le secteur visé par la cellule de recrutement du Toulouse FC concerne la défense. Avec 34 buts encaissés en 19 rencontres, le Téfécé fait partie des moins bonnes défenses de Ligue 1. Face à ce problème qui pourrait porter préjudice dans la lutte pour le maintien, les dirigeants toulousains ont déjà bouclé l'arrivée de Warren Kamanzi, jeune et prometteur défenseur norvégien de 22 ans. Et ce lundi, un autre défenseur a officiellement signé au Toulouse FC, en provenance du Chili.

Toulouse FC Mercato : Gabriel Suazo signe au TFC

Le Toulouse FC a officialisé sa deuxième recrue de ce mercato hivernal sur son site officiel. Après Warmen Kamanzi, le TFC a bouclé la signature de Gabriel Suazo en provenance du club chilien de Colo-Colo. Âgé de 25 ans, le latéral gauche est arrivé libre de tout contrat, et va pouvoir découvrir le football européen. Véritable idole au Chili, le surnommé "Capi" était un élément essentiel du club de Colo-Colo avec qui il a disputé 122 matches pour un total de 7 buts inscrits et 10 passes décisives réalisées. Son arrivée au Toulouse FC pourrait être un renfort de poids pour la défense toulousaine.