OM Mercato : Marseille ou l'OGC Nice, Terem Moffi fait son choix !

L’avenir de Terem Moffi est plus qu’incertain au FC Lorient. Courtisé par l’ OM ou encore l’OGC Nice, le buteur nigérian a tranché pour son futur club.

Le FC Lorient est attaqué de toutes parts pour Terem Moffi. Auteur de 12 buts en 18 rencontres de Ligue 1 cette saison, l’avant-centre des Merlus cristallise l'attention de plusieurs grands clubs européens depuis plusieurs semaines. Alors que l’OGC Nice et West Ham s’activent en coulisse pour arracher sa signature, un nouveau concurrent et non des moindres vient de s’inviter dans la danse. Il est question de l’ OM.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille comptent apporter du sang neuf en attaque afin d’épauler efficacement Alexis Sanchez en cette seconde partie de saison et leur choix se porteraient sur Terem Moffi. Les Marseillais ont même déjà entamé des négociations avec l’entourage du buteur nigérian et seraient prêts à formuler une offre alléchante pour rafler la mise dans ce dossier. Foot Mercato assure en effet que l’OM serait prêt à inclure Bamba Dieng dans la transaction afin de baisser le prix de Terem Moffi. Un montage financier suffisant pour conclure cette opération ? Cet échange semble déjà voué à l’échec, puisque l’avant-centre aurait une idée précise sur sa future destination.

OM Mercato : Terme Moffi donne sa priorité à l’OGC Nice

Nice-Matin révèle en effet que Terem Moffi et son entourage auraient gentiment repoussé les avances de l’ OM pour une raison bien précise. L’attaquant du FC Lorient accorderait sa priorité à l’OGC Nice, indique le média local. L’intérêt pressant de l' OM n’aurait donc rien changé dans l’esprit du joueur de 23 ans. D'autant plus que « Nice lui offre le meilleur challenge en France avant l’éventuel grand saut vers un championnat étranger », explique la source.

Cette posture ferme de Terem Moffi réjouit évidemment les dirigeants du Gym. Ces derniers devraient intensifier les négociations avec leurs homologues du FC Lorient en vue de finaliser sa signature au plus vite. La direction des Merlus attendrait toujours un chèque de 25 millions d’euros avant de céder son joueur. Il reste savoir si les Niçois parviendront à rassembler ce montant. D’autres prétendants, tels que l’Olympique Lyonnais, seraient aussi en embuscade sur cette piste offensive.