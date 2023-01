OM Mercato : Accord entre Marseille et le FC Lorient pour Moffi !

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 15:13

Récemment entré dans la course pour Terem Moffi, l' OM a obtenu l'accord du FC Lorient concernant le transfert de l'attaquant nigérian.

C'est le gros dossier qui agite cette fin de mercato hivernal. Arrivé comme un cheveux sur la soupe, l' OM a pris les choses en main ces dernières heures dans le dossier Terem Moffi. Après avoir discuté avec l'entourage du joueur, Pablo Longoria a pris la décision d'inclure Bamba Dieng dans la transaction pour faire baisser le prix demandé par le FC Lorient pour l'attaquant nigérian.

Dans la soirée de lundi, l' OM est passé à l'offensive, en formulant une première offre de 14 millions d'euros, plus 4 millions de bonus, tout en offrant Bamba Dieng au FC Lorient. Si l'OGC Nice, en discussion intensive avec le FCL depuis plusieurs semaines, a tenté de contrer Marseille en envoyant une nouvelle offre, celle-ci a été refusée par le FCL. Et Foot Mercato évoque un accord entre l' OM et le FC Lorient pour Terem Moffi ce mardi après-midi. Le média précise que l'agent du joueur serait en accord avec la proposition faite par Pablo Longoria pour le buteur lorientais. Problème, il est également annoncé qu'un club anglais tenterait d'attirer Bamba Dieng en premier League.

OM Mercato : Everton tente de faire capoter le deal

Toujours selon Foot Mercato, Everton serait sorti de nul part et voudrait s'attacher les services de Bamba Dieng dans ce mercato hivernal. Alors que le buteur sénégalais était d'accord avec le FC Lorient, l'intérêt des Toffees pourrait complètement rebattre les cartes, et Bamba Dieng serait tenté par un challenge dans le championnat anglais. Désormais, deux problèmes font face à Pablo Longoria, à savoir Everton qui fonce sur Bamba Dieng, et la volonté de Terem Moffi de rejoindre l'OGC Nice.

C'est donc un incroyable retournement de situation qui est en train de se produire dans le dossier du buteur nigérian, et l' OM, tout proche d'être le grand gagnant dans cette affaire, est peut-être sur le point de repartir bredouille.