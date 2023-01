OM Mercato : Nice revient en force dans le dossier Terem Moffi

Publié par Timothée Jean le 25 janvier 2023 à 15:06

Alors que l’ OM semble idéalement placé pour s’offrir Terem Moffi, Nice n’a pas encore dit son dernier mot et revient en force dans ce dossier.

Terem Moffi vit sans doute ses derniers jours en tant que joueur du FC Lorient. D’autant plus que sa direction semble déjà ouverte à son départ. La question qui se pose est de savoir : où va-t-il signer en ce mois de janvier ? Tous les échos se réunissent pour dire que l’ OM est proche de boucler sa signature.

Selon L’Équipe, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues du FCL sont tombés d’accord pour le transfert de Terem Moffi à hauteur de 18 millions d'euros, plus la cession de Bamba Dieng valorisée aux alentours de 5 millions d'euros. L’inclusion du buteur sénégalais dans la transaction arrange visiblement tout le monde. Ce montage financier correspondcrait aux attentes des Merlus et devrait permettre à l’ OM de rafler la mise. Sauf que l’OGC Nice, qui reste la destination favorite de Terem Moffi, n’a pas encore abandonné la partie.

OM Mercato : La nouvelle offre de Nice pour Terem Moffi

Recalés à plusieurs reprises par le FC Lorient, les dirigeants niçois ont toujours maintenu le contact avec le clan Terem Moffi. Ils semblent d’ailleurs avoir l’aval du joueur de 23 ans pour son transfert, là où les Marseillais patinent. Mieux, l’OGC Nice tente à présent de doubler l' OM sur cette piste offensive. Les Aiglons ont en effet décidé de revoir leur offre initiale, jusqu’ici jugée insuffisante, pour s’attacher les services de Terem Moffi.

Le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, assure que l’OGC Nice serait prêt à mettre 30 millions d’euros, bonus compris, pour dévier Terem Moffi de l’ OM. Et ce n’est pas tout, le directeur sportif du Gym, Florent Ghisolfi, serait actuellement présent en Bretagne pour matérialiser cette offre. Une rencontre entre les dirigeants niçois et leurs homologues lorientais serait même déjà prévue en interne. L’OGC Nice pourrait ainsi finaliser la signature de Terem Moffi dans les prochaines heures, au grand dam de l’ OM.