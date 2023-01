OM Mercato : Imbroglio autour du transfert de Bamba Dieng à Lorient

Publié par Timothée Jean le 25 janvier 2023 à 13:36

Alors que Bamba Dieng est proche de rejoindre le FC Lorient cet hiver, la direction de l’ OM ne semble pas vouloir lâcher son attaquant.

Depuis quelques jours, la direction de l’ OM et le FC Lorient s’affairent à réaliser un étonnant échange. Les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec leurs homologues lorientais en vue de recruter Terem Moffi, tandis que BambaDieng ferait le chemin inverse. Sur le papier, la donne est très simple. La direction de l’ OM cherche à inclure l’attaquant sénégalais dans la transaction afin de faire baisser le prix du buteur des Merlus.

Ce deal semble convenir aux dirigeants du FCL et aussi à Bamba Dieng. Désireux de quitter le navire marseillais cet hiver, le jeune joueur aurait même déjà donné son accord pour rejoindre le club lorientais en cette fin de mercato. Mieux, le champion d’Afrique aurait déjà pris son envol pour rejoindre Lorient afin de finaliser les derniers détails de son transfert.

Selon les dernières informations de Mohamed Toubache-Ter, Bamba Dieng serait attendu dans le Morbihan, ce mercredi, dans le but de passer sa visite médicale. Un contrat de 5 ans et demi l’attendrait déjà au FCL. Toujours selon la source, l’ OM aurait donné son aval pour cette transaction avec des bonus estimés à 10 millions d’euros. Ce qui ferait de Bamba Dieng l’un des plus gros transferts de l’histoire du FC Lorient. Sauf que les informations se contredisent autour de ce transfert.

OM Mercato : Marseille freine le transfert de Bamba Dieng à Lorient

L’Équipe explique pour sa part que c’est sans l’accord de la direction de l'Olympique de Marseille que Bamba Dieng a pris la direction de la Bretagne. L’international sénégalais semble n'en faire qu’à sa tête afin de forcer la main à son président marseillais dans cette opération. Un entêtement que Pablo Longoria n’aurait pas du tout apprécié. Le président marseillais ne serait plus favorable au départ de son attaquant.

Le quotidien sportif assure que la direction de l’ OM serait à présente prête à remettre en question le transfert de Bamba Dieng au FC Lorient, si le deal avec Terem Moffi ne se réalise pas. Les dirigeants olympiens peinent jusqu'ici à convaincre le buteur nigérian de signer et commencent fortement à douter de la faisabilité de cette double opération.

Un nouvel épisode a donc pris place dans les négociations entre les deux écuries. Malgré sa détermination à changer de club, Bamba Dieng pourrait subir le même sort que celui lors du dernier mercato estival. Le joueur de 22 ans pourrait finalement voir son transfert échouer à la dernière minute. Mais rien n’est impossible dans cette opération.