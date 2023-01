AJ Auxerre Mercato : Officiel, l’AJA tient le successeur de Costil

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 00:56

Avant d’affronter le Montpellier HSC, dimanche (15h), l’ AJ Auxerre tient le successeur de Benoit Costil, dont le transfert à Lille est imminent.

L’ AJ Auxerre a exploré plusieurs pistes, à la recherche du successeur de Benoit Costil en partance pour le LOSC. À six jours de la fin du marché des transferts de janvier, l’AJA a fini par trouver son nouveau gardien de but N°1. Le club promu en Ligue 1 a recruté Andrei Ionut Radu (1, 88 m) pour une durée de six, sans option d’achat. Il est en effet prêté à l’ AJ Auxerre par l’Inter Milan, jusqu’à la fin de saison. Le portier international roumain (2 sélections) a passé la première moitié de l’exercice présent à l’US Cremonese. Il a disputé 9 matchs en Serie A, avant de connaître un coup d’arrêt, en raison d’une blessure au coude. Le portier de 25 ans a concédé 19 bus et réussi un seul clean sheet avec le club promu dans l'élite italienne.

AJ Auxerre Mercato : Ionut Radu à la lourde tâche de remplacer Costil

Andrei Ionut Radu va découvrir la Ligue 1 avec l’ AJ Auxerre, car il n’avait joué que dans son pays natal et en Italie depuis le début de sa carrière. Dans l'Yonne, il a non seulement la lourde tâche de remplacer Benoit Costil (35 ans), mais il doit aussi remplir la mission du maintien du club icaunais dans l’élite. Les Auxerrois ont raté leur début de saison. Avec seulement 13 points pris en 19 journées de championnat, ils sont 19es et relégables en Ligue 2 à la mi-saison. Rappelons que 4 clubs descendent en deuxième division à l’issue de cette saison. Comme à Cremonese, Ionut Radu portera le maillot floqué du N°1 à l'AJ Auxerre.