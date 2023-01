OL Mercato : Le successeur de Toko Ekambi déniché en Russie

Publié par Ange A. le 26 janvier 2023 à 08:36

Avec le départ imminent de Karl Toko Ekambi, l’ OL s’intéresse à un ancien de Ligue 1 évoluant en Russie pour assurer sa succession.

Indésirable aux yeux des supporters de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi s’apprête à quitter le navire. Sauf surprise, l’attaquant camerounais va s’engager avec le Stade Rennais. L’ailier âgé de 30 ans doit satisfaire à la visite médicale préalable ce jeudi. L’attaquant aux quatre réalisations et deux offrandes cette saison devrait faire l’objet d’un prêt payant sans option d’achat jusqu’au terme de la saison. Toko Ekambi sur le départ, l’ OL devrait s’activer sur le marché des transferts pour assurer sa succession. Dans ce sens, les scouts lyonnais pourraient piocher du côté de la Russie. Goal dévoile un intérêt de Lyon pour Wilson Isidor. Âgé de 22 ans, l’avant-centre évolue depuis janvier 2022 au Lokomotiv Moscou.

OL Mercato : Les Gones à la lutte pour Wilson Isidor

L’attaquant convoité par l’Olympique Lyonnais compte 4 réalisations et autant de passes décisives cette saison avec la formation russe. Suffisant pour faire les affaires de l’ OL en quête d’un nouveau renfort offensif. Mais dans ce dossier, les Gones doivent composer avec une farouche concurrence. Le FC Lorient aurait notamment coché le nom de Wilson Isidor en cas de départ de Terem Moffi. L’attaquant nigérian est convoité par Marseille, Nice et les Anglais de West Ham. S’agissant d’Isidor, il serait aussi sur les tablettes de de Schalke 04 et du Borussia Mönchengladbach.

Encore sous contrat à Moscou jusqu’en 2026, la valeur marchande de Wilson Isidor est estimée à 5 millions d’euros. L’ OL souhaiterait s’attacher ses services sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En cas de signature à Lyon, l’attaquant formé à Rennes signerait son retour en Ligue 1. Outre le Stade Rennais, il a également défendu les couleurs de l’AS Monaco avant son départ en Russie.