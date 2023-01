OL Mercato : Un club espagnol garde un œil sur Toko-Ekambi

Publié par Jules le 23 janvier 2023 à 19:13

Pisté par le Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi n'a jamais été aussi proche de quitter l' OL. Un club espagnol vient de rentrer dans la danse.

À mesure que le mercato hivernal avance, Karl Toko-Ekambi semble se rapprocher de la sortie à l' OL. En effet, l'attaquant camerounais devrait probablement faire ses valises dès le mois de janvier et plusieurs clubs sont déjà sur le coup. Récemment, l'intérêt du Stade Rennais a été dévoilé, au même titre que celui du club saoudien d'Al-Shabab, ce qui pourrait permettre à l'Olympique Lyonnais de faire grimper les enchères pour le joueur de 30 ans.

Cependant, l' OL ne devrait pas profiter de la très probable vente de l'international camerounais pour se renforcer en attaque puisqu'une solution en interne serait préférée. Laurent Blanc voudrait en effet profiter du départ de Karl Toko-Ekambi pour donner davantage de temps de jeu à Bradley Barcola afin de le faire éclore. Quoi qu'il en soit, la liste des clubs intéressés par le Camerounais s'allonge de jour en jour, et s'est désormais au tour du Celta Vigo de se pencher sur le cas de l'ancien joueur d'Angers SCO.

OL Mercato : Le Celta Vigo a déjà un accord avec Lyon pour Toko-Ekambi

Les choses pourraient aller très vite dans le dossier Karl Toko-Ekambi puisque l' OL a déjà accepté l'offre de deux clubs pour le joueur. En effet, Foot Mercato révèle qu'en plus de l'offre du Stade Rennais qui a été validée par les dirigeants lyonnais, ces derniers auraient également donné un avis favorable à celle du Celta Vigo. Le club apprécie son profil, et notamment sa connaissance du championnat espagnol qu'il a acquise durant son passage à Villarreal.

Les deux clubs vont donc pouvoir commencer à chercher un terrain d'entente avec Karl Toko-Ekambi, dont l'avenir à l' OL semble plus que jamais remis en cause. Reste désormais à savoir qui du Stade Rennais, ou du Celta Vigo, aura gain de cause auprès de l'international camerounais.