FC Barcelone Mercato : L'arrivée d'un attaquant brésilien se précise

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2023 à 12:24

Toujours en lice pour réaliser un triplé historique cette saison, le FC Barcelone pourrait recruter un attaquant brésilien dans ce mercato.

Le FC Barcelone s’est qualifié hier soir pour les demi-finales de la Coupe du Roi grâce à sa victoire 1-0 face à la Real Sociedad. Les Blaugranas sont toujours en course pour réaliser un triplé historique en remportant la Liga, la Ligue Europa et la Coupe du Roi cette saison. La direction du Barça souhaiterait renforcer l’effectif de Xavi après le départ de Memphis Depay à l’Atlético Madrid.

Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom du jeune espoir brésilien Vitor Roque. La pépite de l’Athletico Paranaense impressionne pour ses débuts avec les professionnels et ses performances ont attiré de nombreux clubs. En plus du Barça, le PSG et Newcastle sont également intéressés par l’attaquant de 17 ans. Le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services de Vitor Roque après les échecs dans les dossiers Endrick et Andrey Santos.

Selon les informations de Sport, le jeune espoir brésilien aurait déjà fait son choix : il veut signer au FC Barcelone. La volonté de l’attaquant de l’Athletico Paranaense devrait faciliter les négociations entre les deux clubs. Un accord pourrait être trouvé pour un montant avoisinant 30 millions d’euros. Vitor Roque pourrait ainsi s’engager avec le Barça après son passage à l’âge adulte lors du mercato estival.

FC Barcelone Mercato : Le Barça se prépare à vivre un été mouvementé

Cet été, le FC Barcelone pourrait être l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Les Blaugranas auront les moyens de se renforcer et plusieurs recrues pourraient débarquer en Catalogne. En plus de Vitor Roque, le Barça pourrait notamment recruter gratuitement Inigo Martinez, Jorginho, N’Golo Kanté, Marco Asensio et Youssoufa Moukoko.

Dans le même temps, les dirigeants du FC Barcelone pourraient revenir à la charge dans le dossier Yannick Carrasco. Les Catalans ont négocié une priorité d’achat à 20 millions d’euros lors des négociations avec l’Atlético Madrid pour le transfert de Memphis Depay. Le nouveau projet du Barça pourrait donc prendre un nouveau tournant lors du mercato estival.