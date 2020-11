OM Mercato : Une légende annonce une excellente nouvelle

Publié le 22 novembre 2020 à 10:20

Ancien joueur clé de l’ OM (juillet 2009 - janvier 2012), Lucho Gonzalez avait pris une part active dans le dernier titre de champion de France du club olympien en 2010. Dans une interview accordée à OM News, l’avant-centre argentin a fait une annonce qui pourrait faire plaisir aux supporters de l’Olympique de Marseille.

Lucho Gonzalez, un ancien héros de l’ OM

Son nom est bien connu des supporters de l’ OM. Lucho Gonzalez était l’un des éléments moteurs de l’Olympique de Marseille sous le coaching de Didier Deschamps. En mai 2010, l’attaquant argentin avait marqué le 3e but des Marseillais contre le Stade Rennais FC, un but qui avait conféré le titre de champion de France à l’écurie olympienne. Aujourd’hui à l’Athletico Paranaense (D1 du Brésil), l’ancien Phocéen se souvient toujours de ce but, sans doute le plus important de son passage à l’ OM. « Il y a encore des jours où je regarde des vidéos de ce jour-là, du but que j’ai pu marquer », a confié Lucho Gonzalez avant d’indiquer que c’était « une soirée inoubliable » pour lui, pour ses coéquipiers et pour toute la grande famille olympienne. « Tout me manque à Marseille. Je me sentais bien là-bas, les gens étaient toujours gentils avec moi », a ajouté le natif de Buenos Aires.

L’Argentin ne doute pas de retour au club

À 39 ans, Lucho Gonzalez n’a pas encore raccroché les crampons. L’ancien joueur du FC Porto évolue aujourd’hui au Brésil, mais il a toujours la nostalgie de l’ OM. Il assure qu’il retournera un jour à l’Olympique de Marseille qui est devenu son club de coeur. « Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné. Je veux redécouvrir le nouveau Vélodrome. Je continue de suivre les matchs. Quand on garde un bon souvenir d’un club, on en devient supporter. C’est ce qui m’est arrivé », a déclaré l’ancien de River Plate. Pablo Longoria et André Villas-Boas, en quête d’attaquant, vont-ils prêter attention à cet appel du pied malgré l’âge avancé de l’Argentin ?













Par JOËL