AS Monaco Mercato : Le départ d'un flop brésilien officialisé

Publié par Ange A. le 12 août 2021 à 07:15

L’AS Monaco poursuit son opération dégraissage. Le club de la Principauté vient de se débarrasser d’un jeune gardien de but. Celui-ci retourne au Brésil un an et demi après avoir rejoint le Rocher.

Le portier Gabriel Pereira quitte l’AS Monaco

Nouveau départ annoncé à l’AS Monaco. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club de la Principauté a annoncé le transfert de Gabriel Pereira. Le gardien de but retourne au Brésil, un an et demi après son départ du Gremio pour le Rocher. Le portier de 19 ans s’est engagé avec l’Athletico Paranaense, actuel 6e du championnat brésilien. Le montant de son transfert ainsi que la durée de son contrat avec le pensionnaire du Brasileirao n’ont pas été divulgués. Pereira quitte l’ASM sans avoir disputé le moindre match officiel avec l’équipe première. Il n’a joué que deux rencontres avec les moins de 19 ans. La saison dernière, il était prêté aux U19 de la Lazio Rome.

Un souhait fort de Niko Kovac cet été

Le départ de Gabriel Pereira fait sans doute les affaires de Niko Kovac. Depuis son arrivée à l’AS Monaco l’été dernier, le technicien croate souhaite réduire la taille de son effectif. Il l’a d’ailleurs rappelé à la veille du match retour contre le Sparta Prague en barrages de la Ligue des champions. « On a vingt-sept joueurs de champ et quatre gardiens. Ça fait beaucoup de joueurs, c’est sûr. On essaye de réduire un peu cet effectif. Certains joueurs vont quitter le club d'ici fin août », a-t-il indiqué en conférence de presse. Cet été, le club princier a déjà bouclé quelques ventes, notamment celle de Benjamin Henrichs parti à Leipzig contre 15 millions d’euros. D’autres ventes sont attendues d’ici la clôture du marché estival comme l’indique le coach monégasque qui a tout de même déjà accueilli quatre recrues cet été. Alexandre Nübel est prêté pour deux saisons par le Bayern Munich. Myron Boadu, Jean Lucas et Ismael Jakobs ont respectivement été transférés de l’AZ Alkmaar, de Lyon et de Cologne.