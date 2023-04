Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 05:07

Tombé sous le charme d’un véritable crack brésilien, le PSG serait sur le point de se faire battre sur ce dossier par le Barça de Joan Laporta cet été.

Considéré comme le nouveau phénomène du football brésilien, Vitor Roque est associé à plusieurs grands clubs européens. L’attaquant de 18 ans serait notamment sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, FC Barcelone et Arsenal. Mis en échec par le Real Madrid dans le dossier Endrick, le club de la capitale française aurait pris de l’avance sur ses concurrents pour la pépite de l'Athletico Paranaense.

En effet, il ya quelques semaines, Globo annonçait que Luis Campos avait rencontré l’entourage du jeune international brésilien et était disposé à payer les 40 millions d’euros nécessaires pour boucler son transfert. Mais aux dernières nouvelles, le conseiller football du PSG serait sur le point de se faire battre par le Barça dans la course à la signature de Vitor Roque.

PSG Mercato : Vitor Roque sur le point de signer avec le Barça ?

Après s'être rendu à Paris et Londres récemment, le père et l’agent de Vitor Roque étaient à Barcelone ce lundi, à proximité du centre d'entraînement des Blaugranas. Et selon les informations du média Relevo, même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties, la pépite de l’Athletico Paranaense aurait déjà fait son choix et rêverait de jouer pour le Barça pour son avenir. Le jeune compatriote de Neymar serait même prêt à patienter le temps qu’il faudra pour que son transfert au Camp Nou se réalise.

Sauf si le club culé se décide lui-même de se retirer de la course pour sa signature. Mais la source espagnole assure que Joan Laporta et les décideurs barcelonais seraient optimistes pour boucler ce dossier. Sous contrat jusqu'en 2027, Roque est toutefois valorisé à environ 50 millions d'euros et cela pourrait constituer un sérieux problème pour les finances du Barça déjà dans le dur. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir dans cette affaire.