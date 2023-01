PSG Mercato : Une ex-star de Ligue 1 pour remplacer Sarabia ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2023 à 22:03

Alors que Jean-Michel Aulas bloque Rayan Cherki à l’OL, le PSG pourrait finalement se rabattre sur une ancienne star de Ligue 1 pour remplacer Pablo Sarabia cet hiver.

« S’il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, joueurs, c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui ! » En refermant rapidement la porte à un transfert de Rayan Cherki pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais oblige le Paris Saint-Germain a poursuivre ses recherches afin de mettre la main sur l’oiseau rare qui pourra remplacer Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton cet hiver contre un chèque de 7 millions d’euros, bonus inclus.

Et aux dernières nouvelles, l’ancien milieu offensif des Girondins de Bordeaux, Malcom, sous contrat au Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en juin 2027 aurait été proposé au club de la capitale française, à en croire les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Relevo. D’ailleurs, le profil de l’international brésilien ne laisserait pas indifférent Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Malcom au Paris SG dès cet hiver ?

À la recherche d’un attaquant gaucher pouvant évoluer à droite et capable de rentrer sur son pied pour apporter le danger, le Paris Saint-Germain pourrait très bien être le prochain club de Malcom. En effet, le portail Foot Mercato confirme l’intérêt du Champion de France en titre pour le compatriote de Neymar et assure même que « le directeur sportif Luis Campos apprécie le profil de l’Auriverde, qui parle déjà français, et étudie la piste pour une possible arrivée. »

Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison, Malcom pourrait être un excellent renfort pour Christophe Galtier aux yeux de Campos, qui étudierait déjà la possibilité de le faire venir à Paris. Mais le PSG, qui ne dispose pas d’un gros budget cet hiver, devra se méfier de la concurrence de Newcastle, 3e de Premier League, qui serait également venu aux renseignements auprès des dirigeants du Zénith pour le natif de Sao Paulo. À noter que Transfermarkt évalue Malcom à 24 millions d’euros.