Ayant refusé de rejoindre l’ ASSE par le passé, une défenseur justifie sa décision de l'époque. Il pointe du doigt un dirigeant stéphanois.

ASSE Mercato : Puygrenier avoue avoir snobé Saint-Etienne à cause de Caïazzo

Sébastien Puygrenier aurait pu être un joueur de l’ ASSE il y a une quinzaine d’années. Courtisé par trois clubs : le Stade Rennais, le Zénith Saint-Pétersbourg et l’AS Saint-Etienne, il avait donné sa préférence au club ligérien. La direction stéphanoise attendait pourtant le défenseur pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat dans le Forez.

Les Verts préparaient même l’officialisation de son arrivée. Mais contre toute attente, il avait fait un autre choix dans les derniers instants. Le défenseur central de Nancy avait finalement rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg, à l’été 2008. Pourquoi Sébastien Puygrenier avait-il snobé l’ ASSE au profit du club russe ? Il répondu à la question dans L’Équipe. Il tient Bernard Caïazzo pour responsable de sa volte-face.

« Avant de signer au Zénith, je veux aller à l’ ASSE. Mais j’essaie de gratter un peu, et le président Bernard Caïazzo me répond : "c’est ce qu’on a dit, pas un euro en plus. On t’attend pour la visite médicale". Je n’aime pas sa réaction et je dis à mon agent : "rappelle le Zénith, je vais là-bas" Caïazzo m’avait pourri :"’tu es qu’une merde, tu nous avais donné ta parole" », se rappelle le footballeur retraité.

Le défenseur a mis l' ASSE dos au mur après son départ au Zénith

Évidemment, ce retournement de situation du natif de Limoges a fait mal à l’ ASSE, qui avait été contrainte de chercher un autre défenseur pour pallier cet échec. « Pour l’AS Saint-Etienne, il ne s’agit pas d’un changement d’avis, mais d’un manque de respect et de conscience morale. Le club, qui avait fait tant d’effort financier sur ce dossier est contraint, suite à cette volte-face impensable, de se tourner vers d’autres solutions », a regretté Sébastien Puygrenier.