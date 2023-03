Publié par Enzo Vidy le 20 mars 2023 à 17:12

Déjà sur le dossier lors du dernier mercato hivernal, Luis Campos est toujours à l'affut pour faire venir Malcom au PSG l'été prochain.

Les grandes manoeuvres lors du prochain mercato estival se précisent au PSG. Après une nouvelle saison qui tourne au fiasco suite aux éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, les dirigeants parisiens vont devoir réaliser un mercato ambitieux pour changer la dynamique du club qui reste la même d'année en année.

Plusieurs dossiers agitent déjà grandement le Paris SG en interne. C'est notamment le cas pour Neymar, blessé jusqu'à la fin de la saison, et qui ne serait plus vraiment désiré par Luis Campos. Le PSG voudrait lui trouver une porte de sortie, mais le salaire et l'état physique du joueur brésilien pourraient être un véritable frein au vue d'une vente l'été prochain.

En ce qui concerne Lionel Messi, le flou subsiste toujours pour une éventuel prolongation, lui qui sera libre à partir du mois de juin prochain. Un départ de l'attaquant argentin semble être l'option la plus probable à l'heure actuelle, d'autant plus que ses dernières performances n'ont pas fait l'unanimité chez les supporters du PSG.

À deux mois et demi de l'ouverture du mercato estival, ce sont déjà deux gros casse-têtes qui se présentent devant Luis Campos. Néanmoins, le directeur sportif parisien étudie déjà des pistes pour compenser ces éventuels départs. Parmi celles-ci, il y a toujours un intérêt pour un attaquant brésilien qui évolue au Zénith Saint-Pétersbourg.

PSG Mercato : La piste menant à Malcom refait surface à Paris

Son nom a longtemps été associé au PSG l'hiver dernier. Bien connu pour son passage en Ligue 1, et plus précisément à Bordeaux, Malcom est toujours un joueur convoité. Actuellement avec la tunique du Zénith Saint-Pétersbourg sur le dos, l'ailier brésilien avait failli débarquer à Paris en janvier dernier, mais aucun accord n'avait été trouvé entre le club russe et les dirigeants parisiens.

Toutefois, Luis Campos n'aurait pas lâché l'affaire dans ce dossier comme l'annonce Foot Mercato ce lundi. En effet, des contacts seraient toujours d'actualité entre le PSG et le clan Malcom, toujours emballé à l'idée de voir son protégé rejoindre le club de la capitale. La source indique cependant que de nouveaux prétendants européens se sont manifestés, et précise que le Zénith attend toujours une somme comprise entre 35 et 40 millions d'euros pour lâcher son joueur brésilien.