Alors que les négociations entre l’OM et Fenerbahçe se compliquent de plus en plus, Cengiz Under se dirige vers une destination inattendue.

Mercato OM : Le Zénith Saint-Pétersbourg se manifeste pour Cengiz Under

Après avoir massivement dépensé cet été dans le but d’étoffer son effectif pour la saison à venir, l’Olympique de Marseille aborde la seconde phase de son mercato. Le club phocéen se trouve dans la nécessité de libérer des ressources financières en se séparant de plusieurs joueurs. C’est dans ce sens que Ruslan Malinovskyi, Chancel Mbemba ou encore Vitinha sont poussés vers la sortie. Cependant, le départ le plus notable pourrait être celui de Cengiz Under.

Après avoir passé deux saisons au sein de l'Olympique de Marseille, l'ailier droit de 26 ans semble en passe de quitter la Ligue 1 durant ce mercato estival. Fenerbahçe a récemment amorcé des négociations en vue de conclure son recrutement et les premiers échanges entre les deux parties ont été jugés très positifs. L’international turc est enclin à retourner en Turquie, et il ne reste plus qu’aux deux écuries de s’accorder sur les modalités de transfert pour finaliser l'opération. C'est à ce stade que les choses se compliquent.

Malgré les offres de Fenerbahçe, l'OM se montre intransigeant dans les négociations. Comme l'a affirmé Pablo Longoria lors d'une conférence de presse, Cengiz Under est toujours un joueur de l'équipe marseillaise. Ce désaccord avec Fenerbahçe risque de faire les affaires d’un autre prétendant. L’Équipe assure en effet que le Zénith Saint-Pétersbourg s’est renseigné sur la situation de l’ancien joueur de l’AS Rome en vue d’un éventuel transfert.

Cengiz Under pour remplacer Malcom

Le club russe ambitionne de le recruter afin de succéder à l'ancien bordelais Malcom, qui a rejoint Al-Hilal jusqu'en 2027 pour un montant de 60 millions d'euros. Une partie de ces fonds conséquents devrait être réinvestie dans le recrutement de son remplaçant. La question qui demeure est de savoir si l'offre proposée du Zénith Saint-Pétersbourg sera suffisante pour convaincre l'OM de céder Cengiz Under. Il faudra d’abord qu’elle soit transmise à Marseille.