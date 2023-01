Mercato OM : Une pépite de Marseille en route pour la Ligue 2

Publié par Ange A. le 27 janvier 2023 à 08:03

L’ OM est de nouveau sur le point d’acter un départ. Sauf revirement, un minot devrait terminer la saison du côté de la Ligue 2.

L’Olympique de Marseille se montre surtout actif dans le sens des départs cet hiver. Quatre départs ont déjà été enregistrés contre une seule arrivée depuis l’ouverture du mercato d’hiver. Gerson, Luis Suarez, Isaak Touré et Oussama Targhalline ont quitté l’ OM lors de cette fenêtre des transferts. Seul Ruslan Malinovskyi est venu renforcer les rangs d’Igor Tudor cet hiver. Pablo Longoria souhaite signer un nouvel élément offensif suite au départ de Suarez et la grave blessure d’Harit. Le milieu offensif marocain ne rejouera plus cette saison suite à la rupture de ses ligaments croisés du genou gauche.

Alors qu’un nouveau renfort reste attendu, le club phocéen serait davantage proche de boucler un nouveau départ. Dans ce sens, Foot Mercato croit savoir que Salim Ben Seghir va quitter Marseille. Son nom avait déjà été associé aux Girondins de Bordeaux. Un intérêt vite démenti concernant le minot.

Mercato OM : Salim Ben Seghir se rapproche de la Ligue 2

Le média spécialisé indique néanmoins que Salim Ben Seghir devrait terminer la saison en Ligue 2. Un autre club du championnat s’intéresserait au profil de la pépite de l’ OM. Le site dévoile ainsi un intérêt de Valenciennes pour le minot. La source révèle que le club nordiste, actuel 11e du championnat, souhaite s’attacher ses services sous forme de prêt sans option d’achat.

Une perspective qui semble séduire le jeune Marseillais. Lequel « tentera de poursuivre sa progression et ainsi revenir avec de plus grandes ambitions sur la Canebière ». Reste maintenant à trouver un accord entre les différentes parties dans ce dossier. Sa valeur marchande est estimée à moins de 500 000 euros sur Transfermarkt. Il est encore lié à l’ OM jusqu’en 2024, plus une année en option.