PSG Mercato : Rayan Cherki, Luis Campos proche d’un exploit à l'OL

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2023 à 13:40

Après s’être fait refouler à deux reprises par l’ OL, le PSG ne lâche pas l’affaire pour Rayan Cherki. Luis Campos prépare une dernière tentative.

Désireux de recruter absolument un nouvel élément offensif pour compenser le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton pour 7 millions d’euros, le Paris Saint-Germain semble avoir jeté son dévolu sur l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki. Malgré l’intransigeance de Jean-Michel Aulas, le conseiller football du club de la capitale ne s’avoue pas vaincu. En effet, Le Parisien explique que l’ OL a décidé que l’international espoir tricolore ne bougerait pas cet hiver.

Laurent Blanc, l’entraîneur des Gones, aurait en fait demandé à conserver absolument une base d'une douzaine de joueurs de champ, parmi lesquels figurent le milieu offensif de 19 ans, et Malo Gusto. Leurs matchs de janvier ayant convaincu le successeur de Peter Bosz. Toujours selon la même source, pour le moment, Aulas et les siens n’ont pas ouvert la porte à un transfert du jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette, mais le PSG n’a peut-être pas dit son dernier mot, même si aucun contact n’avait été pris ce jeudi, ni avec le joueur, ni avec son entourage. Et aux dernières nouvelles, les Rouge et Bleu s’apprêteraient à lancer une dernière offensive pour tenter de faire craquer l' OL pour Cherki.

PSG Mercato : Une troisième offre dans les tuyaux pour Rayan Cherki

Selon les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, assurant que Rayan Cherki va rester à l’Olympique Lyonnais, n’auraient pas du tout découragé le Paris Saint-Germain. Bien au contraire, Luis Campos serait même en train de préparer une troisième offre qui sera transmise à la direction lyonnaise. Mais Paris, qui tient absolument à remplacer Pablo Sarabia cet hiver, travaillerait également sur d’autres pistes en attendant de connaître la réponse des pensionnaires du Groupama Stadium pour Cherki.

« Si l’OL veut conserver Cherki, le PSG souhaite absolument le recruter en janvier (…), une troisième offre va être formulée par les dirigeants parisiens (…) Ils savent aussi que Lyon peut fermer définitivement la porte, et ils étudient donc d’autres pistes en parallèle. L’une d’elles mène à Arda Güler, la nouvelle pépite turque de Fenerbahçe. Âgé de seulement 17 ans. Mais Güler est couvé par le président du Fener, qui ne veut pas le laisser partir. Une autre piste mène en Italie, mais il ne s’agit pas de Nicolo Zaniolo », explique le portail sportif.