PSG Mercato : Une légende de Lyon refroidit Campos pour Cherki

Publié par Ange A. le 28 janvier 2023 à 05:10

En quête d’un remplaçant à Pablo Sarabia, le PSG cible de nouveau Rayan Cherki. Une piste peu prometteuse pour une légende lyonnaise.

Le Paris Saint-Germain entend compenser le départ de Pablo Sarabia cet hiver. Comme l’avait indiqué Christophe Galtier, il n’y aura de signature qu’en cas de départ. L’ailier espagnol en quête d’un meilleur temps de jeu a filé chez les Anglais de Wolverhampton. Le pensionnaire de Premier League a déboursé 5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Sévillan. Le PSG espère désormais assurer la succession de Sarabia et pisterait notamment une pépite lyonnaise. Le board francilien aurait de nouveau cocher le nom de Rayan Cherki. Âgé de 19 ans, le polyvalent milieu offensif a inscrit un but et délivré trois passes en 18 apparitions cette saison. Suffisant pour taper dans l’œil du PSG. Mais pour une légende de l’Olympique Lyonnais, le club francilien fait fausse route pour le Baby-Gone.

PSG Mercato : Juninho calme Paris pour Rayan Cherki

Ancien milieu et directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho s’est prononcé sur ce dossier. Le technicien brésilien estime que Rayan Cherki ne sera pas forcément une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Il estime que le jeune Lyonnais est égoïste. « C’est un jeune qui a grandi avec une certaine liberté, et ce n’est pas bien. Il pense d’abord à lui, puis en second à lui et en troisième à lui. Et ce n’est qu’après que vient l’équipe. Et il a grandi comme ça. Il y a des moments où il pénalise l’équipe par son comportement. Et il faut gérer ça, car il est encore jeune. Je connais le joueur et je connais la famille. C’est une famille très attachée au petit et ça ajoute de la pression sur lui », a indiqué l’ancien numéro 8 de l’OL dans l’émission "Rothen S’Enflamme".

Pour autant, il estime que Cherki doit travailler « son côté psychologique » pour « essayer de gagner sa place » au PSG. Formé à Lyon, le milieu offensif est coté à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.