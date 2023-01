PSG Mercato : Skriniar, Al-Khelaïfi face à deux sérieux obstacles

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 10:09

Alors que les choses semblent s’enliser avec l’Inter Milan, Nasser Al-Khelaïfi a lui-même pris en main le dossier Milan Skriniar. Mais le président du PSG va devoir faire face à deux sérieux obstacles.

Si selon L’Équipe, Milan Skriniar a déjà donné son accord oral pour rejoindre gratuitement le Paris Saint-Germain l’été prochain, le défenseur central de l’Inter Milan « n’a pas encore signé son contrat et Paris préfère se prémunir d’un éventuel retournement de situation. » Le quotidien sportif assure même que l’accord entre Luis Campos et l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi remonte à plusieurs semaines.

Tout est ficelé, le contrat, le salaire, la durée. Les Rouge et Bleu ont d’ailleurs « gardé le fil, au point d’obtenir l’accord du joueur pour l’été prochain. Tous les éléments contractuels ont été calés », précise le journal francilien. Mais il reste encore deux obstacles majeurs à passer avant de finaliser ce dossier avant mardi soir : l’Inter Milan et désormais Manchester United.

PSG Mercato : L’Inter gourmand, Man United offre plus à Skriniar

En effet, selon la presse italienne, l’Inter Milan pourrait se résoudre à vendre Milan Skriniar dès ce mois de janvier afin d’éviter de le voir s’en aller gratuitement dans six mois. Le deal pourrait se conclure dans les dernières heures du mercato, car le club lombard a besoin d’argent. Toutefois, si le Paris Saint-Germain pense pouvoir parvenir à ses fins avec un chèque compris entre 10 et 15 millions d’euros, l’Inter réclamerait 25 millions d’euros.

Même si le joueur est lui d’accord pour rejoindre le PSG cet hiver, Nasser Al-Khelaïfi va devoir se montrer encore plus généreux puisque Foot Mercato indique que « l’offre de contrat » d’un club anglais, en occurrence les Red Devils, « est supérieure à celle du PSG » et « le clan Skriniar fait » désormais « monter les enchères et a prévenu le PSG qu’il faudrait s’aligner sur la nouvelle proposition reçue. » Pour régler rapidement ce dossier et voir l'ancien joueur de la Sampdoria de Gênes débarquer dans la capitale avant mardi soir, « Nasser Al-Khelaifi négocie directement pour Milan Skriniar », assure Goal. Pour rappel, le Paris SG offrait à Skriniar un salaire de 9 millions d’euros par saison.

Al-Khelaïfi sait donc ce qui lui reste à faire.