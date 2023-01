PSG Mercato : C’est officiel, le Zénith confirme pour Malcom !

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 16:09

En pleines discussions avec l’OL pour Rayan Cherki, le PSG pourrait finalement se rabattre sur Malcom. Le Zénith Saint-Pétersbourg a confirmé cette affaire.

Si Luis Campos et Christophe Galtier ont fait de Rayan Cherki leur priorité pour remplacer Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton cet hiver pour 7 millions d’euros, bonus inclus, l’intransigeance de l’Olympique Lyonnais pousse le Paris Saint-Germain à envisager d’autres solutions à quelques jours de la clôture du marché des transferts de janvier. Si les noms de Marcus Thuram (25 ans, Borussia Mönchengladbach), Kai Havertz (23 ans, Chelsea), Gonçalo Ramos (21 ans, Benfica Lisbonne) et Nicolo Zaniolo (23 ans, AS Roma) ont été évoqués ces derniers temps, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant lyonnais de 19 ans, Rayan Cherki.

Mais Laurent Blanc, le coach des Gones, a assuré en conférence de presse ce vendredi que sa direction lui donné « des garanties que Cherki va terminer la saison à Lyon. » Obligeant du coup les dirigeants parisiens à revoir leurs plans sur ce Mercatoto hivernal. Et le successeur de Pablo Sarabia pourrait finalement débarquer en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

PSG Mercato : Le Zénith attend l’offre du Paris SG pour Malcom

Face au refus de l’Olympique Lyonnais pour Rayan Cherki, le Paris Saint-Germain se tournerait désormais vers Malcom pour compenser le départ de Pablo Sarabia en Premier League. Vendredi, le quotidien L’Équipe a révélé que l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux aurait donné son accord pour un retour en Ligue 1 afin d’évoluer sous les mêmes couleurs que ses compatriotes Neymar Jr et Marquinhos.

Toutefois, le Mundo Deportivo indique ce samedi que l'entourage de l’international brésilien de 25 ans lui a assuré que Luis Campos n'a pas encore transmis d’offre officielle au Zénith Saint-Pétersbourg pour l'ancien l’ex-milieu offensif du FC Barcelone. Une tendance confirmée ce samedi par l’entraîneur du club russe Sergei Semak, qui est aussi passé par le Paris SG entre 2005 et 2006.

« Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt de la part du Paris Saint-Germain, j'ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si elle arrive, nous l’étudierons. C'est un bon club, l'un des meilleurs du football européen moderne. Nous ne forcerions jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir les obligations de son contrat avec nous. Aujourd'hui, il joue pour nous, nous n'avons reçu aucune offre officielle du Paris Saint-Germain, donc il n'y a rien à dire. Il y a un intérêt, mais ça ne va pas encore plus loin », a expliqué l’ancien milieu de terrain international russe sur le site officiel du Zénith.

De son côté, L’Equipe explique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos réfléchissent à la formule, prêt avec option d’achat ou transfert sec, à utiliser pour leur offre.