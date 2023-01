PSG Mercato : Malcom, la décision du Zénith Saint-Pétersbourg tombe

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2023 à 12:50

Même s’il a confirmé l’intérêt du PSG pour Malcom et qu’il se dit prêt à le libérer, le Zénith Saint-Pétersbourg ne compte pas se faire avoir.

À la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton contre 7 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux, Malcom, après l'échec de la piste menant au jeune talent de l'OL, Rayan Cherki (19 ans). Dans des propos tenus sur le site officiel du Zénith Saint-Pétersbourg, Sergei Semak, l’entraîneur du club russe, a confirmé l’intérêt de la formation parisienne pour le compatriote de Neymar, mais aussi la position du Zénith Saint-Pétersbourg dans ce dossier.

« Concernant l'offre pour Malcom, je ne l'ai pas reçue officiellement, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, j'en ai parlé à Malcom. Nous attendons une offre formelle, et si elle arrive, nous serons prêts à l'examiner. C'est une bonne équipe, l'un des leaders du football européen moderne », avait expliqué l’ancien milieu de terrain du PSG. Pas forcément opposée à un départ de son milieu offensif, la formation russe a tout de même des exigences bien définies.

PSG Mercato : Le Zénith Saint-Pétersbourg fixe ses conditions pour Malcom

Limité financièrement et désireux de recruter un défenseur central, notamment Milan Skriniar, pour lequel l’Inter Milan réclame absolument 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain aimerait boucler l’arrivée de Malcom dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais le quotidien L’Équipe assure ce lundi matin que le champion de France en titre ne pourra pas parvenir à ses fins dans cette affaire. La raison ?

« Les Russes ne se disent prêts à accepter que deux formules : un transfert sec ou un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire », révèle le média francilien, qui ajoute que les dirigeants parisiens seraient plutôt enclins à réaliser cette opération avec « un prêt avec une option non obligatoire ». Les discussions se poursuivent donc entre les deux parties et le PSG n’a plus que 24 heures pour trouver une solution afin d’offrir à Christophe Galtier l’attaquant supplémentaire qu’il réclame depuis le départ de Pablo Sarabia.