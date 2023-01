ASSE-Sochaux (2-3) : Laurent Batlles évoque la déroute des Verts

Publié par Dylan le 28 janvier 2023 à 20:39

Grâce à deux buts en fin de match, le FC Sochaux-Montbéliard a frigorifié le Chaudron de l'ASSE. Laurent Batlles, coach des Verts a livré son analyse.

Cruel pour l'AS Saint-Étienne. Opposé au FC Sochaux-Montbéliard pour la 20ème journée de Ligue 2, le club forézien est passé par toutes les émotions mais il s'est incliné. D'abord menés par un but de Tony Mauricio (0-1, 3'), les Verts ont réagi en seconde période. Après plusieurs séquences litigieuses, Jean-Philippe Krasso a provoqué un penalty qu'il a lui-même transformé (1-1, 50').

C'est le début d'un temps fort pour l'ASSE qui continue sur sa lancée. Sur une jolie passe en retrait de l'ancien ruthénois Victor Lobry, Gaëtan Charbonnier a signé son troisième but de la saison en Ligue 2 (2-1, 78'). Une réalisation exceptionnelle, marquée par quelques jongles dans la surface. Oui mais voilà : un match ne dure pas 78 minutes. Sochaux le sait et va revenir au courage grâce à Jodel Dossou, ancienne cible des Verts (2-2, 89'). On se dirige alors vers un match nul, mais Sainté va craquer dans les arrêts de jeu. Le centre de Gaëtan Weissbeck trouve Ibrahim Sissoko qui trompe la vigilance de Gautier Larsonneur (2-3, 90+4'). Terrible scénario qui stoppe la série de victoires consécutives de l'ASSE (2).

Laurent Batlles (ASSE) : « Le nul aurait été mérité »

Après la rencontre, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles s'est forcément montré déçu. Cette défaite est la neuvième de la saison en Ligue 2 et peut potentiellement permettre aux concurrents de se détacher à nouveau dans la course au maintien. Interrogé au micro de BeIN Sports, le technicien de 47 ans a déploré le scénario : « Sur l’ensemble du match, le nul aurait été mérité des deux côtés. On prend un but assez rapide (3e minute) mais malgré tout on est resté dans le match. On s’est crée quelques occasions, on revient très bien en seconde mi-temps, on arrive à marquer deux fois. Ce que je regrette c’est de prendre deux buts à la fin sur du jeu direct où c’est le plus facile à défendre ».

Si les recrues ont fait bonne impression à l'image de Gaëtan Charbonnier ou encore Matthieu Cafaro, ce match pourrait signer un tournant dans la saison stéphanoise. En cas de victoire, les Verts pouvaient revenir provisoirement à hauteur du Dijon FCO, premier non-relégable. Il va falloir vite se reconcentrer sur le prochain match de championnat, contre le SC Bastia (8ème).