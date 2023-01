ASSE Mercato : Un attaquant de Sainté prend une décision importante

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2023 à 22:56

Arrivé à l’ ASSE en décembre en tant que joker, Gaëtan Charbonnier pourrait bien aller au-delà de son contrat de six mois, comme il l’a évoqué dans So Foot.

Première recrue de l’ ASSE cet hiver, Gaëtan Charbonnier a déjà pris ses marques dans le Forez. En 4 matchs disputés en championnat, il a marqué 2 buts. Deux précieux buts, il faut le souligner. Le premier, inscrit contre le SM Caen dans le temps additionnel (1-1, 90e+2), a permis à l’AS Saint-Etienne d’arracher un précieux point lors de la 17e journée de Ligue 2. L’attaquant recruté à l’AJ Auxerre (en Ligue 1) a remis le couvert contre les Chamois Niortais, en marquant l’unique but de la victoire des Verts à Niort (1-0). C'était lors de la 19e et dernière journée de la première moitié de la saison.

Laurent Batlles et les coéquipiers de l’avant-centre de 34 ans sont unanimes que ce dernier va aider l’ASSE à se maintenir en Ligue 2. Un objectif que le buteur s’est justement fixé, lors de sa signature à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Charbonnier envisage de poursuivre à Saint-Etienne

Gaëtan Charbonnier a signé un contrat de courte durée, précisément de six mois à l’ ASSE. Cependant, il n’écarte pas la possibilité de prolonger son aventure sous le maillot des Verts, surtout que son contrat est accompagné d’une option d’une année supplémentaire. À la question de savoir s’il envisage de finir sa carrière à Saint-Etienne, le buteur de l' ASSE a répondu : « Tant que mon corps ne me dira pas non, je continuerai à jouer ». « Après, oui, je suis un homme de défi, maintenir un club comme Saint-Étienne, ce n’est pas anodin. Pour l’instant, le deal, il est là, on verra dans six mois quand l’objectif sera atteint », a clarifié Gaëtan Charbonnier.