PSG Mercato : OL, Jean-Michel Aulas insulté par le Paris SG

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 09:20

Ces derniers jours, le PSG était en négociation avec l'OL pour le transfert de Rayan Cherki, des discussions sur lesquels est revenu Jean-Michel Aulas.

Annoncé comme un crack depuis ses débuts à l'OL, Rayan Cherki a enfin pris une place plus importante à l'Olympique Lyonnais, un nouveau statut qui n'a pas échappé au PSG et à Nasser El Al-Khelaïfi. En effet, ces derniers jours, le Paris Saint-Germain s'est activé pour tenter de récupérer la pépite offensive lyonnaise afin de le faire venir à la capitale. Des négociations auraient même eu lieu entre les Parisiens et les Gones pour un potentiel transfert du milieu offensif de 19 ans.

Cependant, après plusieurs jours de négociations et plusieurs offres du PSG, la piste Rayan Cherki semble s'être refermée pour les Parisiens, et l'international espoir devrait donc rester à l'OL durant cette fin de saison. Les propositions du Paris SG auraient été jugées insuffisantes par le board de l'Olympique Lyonnais, qui conserve donc son jeune talent. Récemment, Jean-Michel Aulas est revenu sur les négociations entre les deux clubs.

PSG Mercato : Jean-Michel Aulas s'est senti insulté par l'offre du Paris SG

Comme l'a confié Jean-Michel Aulas dans des propos rapportés par L'Équipe, des discussions ont bien eu lieu pour Rayan Cherki entre le PSG et l'OL, qui n'a jamais été vendeur. "J’ai eu longuement Nasser hier soir par téléphone, explique le dirigeant lyonnais. Il a eu la délicatesse de m’appeler, entre présidents. Il m’a dit : "Vous êtes en négociation ou vous ne voulez pas que Rayan s’en aille.' Je lui ai dit non."

Néanmoins, le PSG a tout de même proposé une offre d'environ 10 millions d'euros pour le jeune joueur de l'OL, une proposition du Paris SG sur laquelle est revenue le dirigeant lyonnais. "Je ne vais même pas dire qu’elle était le niveau de l’offre de Rayan. J’ai dit aux agents qui l’ont faite à Vincent qu’elle était pratiquement insultante comme tenu de la valeur de Rayan". La saga semble donc bel et bien terminée concernant le milieu offensif, même si Paris attend encore des renforts cet hiver.