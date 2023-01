ASSE Mercato : Saint-Etienne sur la piste d'un défenseur

Publié par ALEXIS le 30 janvier 2023 à 13:50

De nouveaux indices sont tombés sur le profil d'un renfort en défense pisté par l’ ASSE, à quelques heures de la fermeture du mercato hivernal.

L’ ASSE a déjà recruté six nouveaux joueurs pendant ce Mercato hivernal, mais n’a pas fini son recrutement ! Pour boucler son marché, le club ligérien attend encore deux joueurs au moins. Lors de son passage en conférence de presse, Laurent Batlles avait confirmé qu’il veut un joueur de couloir dans son effectif avant la clôture du mercato. « Dans le couloir droit, quelqu'un qui peut amener quelque chose de différent pourrait nous intéresser », avait-il lâché, lorsqu’il a été interrogé sur la fin du marché de l’AS Saint-Etienne.

Le besoin de renforcer ce secteur de jeu semble désormais une priorité, car Kader Bamba est blessé. Touché à la cuisse contre le FC Sochaux, samedi (2-3), l’ailier droit prêté à l’ASSE par le FC Nantes devrait être absent entre environ 4 à 3 semaines, selon l’Insider Mohamed Toubache-Ter.

ASSE Mercato : Saint-Etienne s'intéresse à un défenseur rapide

En dehors de l’indice lâché par l’entraineur de l’ ASSE, Evect croit savoir qu’un joueur francophone ayant déjà joué en France et évoluant à l’étranger intéresse Loïc Perrin en cette fin de mercato. En plus de cette piste, le coordinateur sportif aurait des vues sur un défenseur « rapide et surprenant », à en croire le site internet spécialisé. Deux autres pistes en Ligue 1 sont associées à l’ ASSE par le média.

Pour rappel, l’intérêt pour le buteur de l’US Concarneau (N3), Amine Boutrah (milieu offensif) et Marco Ilaimaharitra (milieu défensif, RSC Charleroi) sont évoqué depuis des semaines. Le nom de Konrad De La Fuente (ailier gauche ou droit) de l’OM circule également dans le Forez, depuis l’annonce de Laurent Batlles. Prêté en l’Olympiakos depuis le début de la saison, l'Américain est en grande difficulté en Grèce, et il est question de son retour à Marseille ces dernières heures. Une opportunité à saisir pour l’ ASSE ? Rendez-vous d’ici mardi à minuit.