ASSE : Loïc Perrin fait une importante annonce sur la fin du mercato

Publié par ALEXIS le 30 janvier 2023 à 15:20

Alors que le mercato hivernal se referme mardi à minuit, l’ ASSE attend encore des joueurs. Loïc Perrin l’a confirmé en conférence de presse.

L’ ASSE n’a pas fini son marché, même si six nouveaux joueurs ont déjà rejoint l’équipe de Laurent Batlles. Les recruteurs du club ligérien et le coordinateur sportif sont sur quelques pistes pour boucler le marché, avant sa fermeture, le mardi 31 janvier.

« On espère que le mercato n’est pas terminé pour nous. On discute avec des joueurs et on verra les opportunités qu’on aura sur ces derniers jours », a lâché Loïc Perrin, face aux journalistes, lors de la présentation de Lamine Fomba, sixième recrue de l’AS Saint-Etienne. Pour rappel, Laurent Batlles souhaite notamment l'arrivée d'un joueur « dans le couloir droit, qui peut amener quelque chose de différent ».

ASSE : Quelques pistes à Saint-Etienne avant la fin du mercato

Concernant les pistes, elles ne sont plus très nombreuses. Les plus anciennes mènent vers Amine Boutrah (22 ans), prolifique milieu offensif de l’US Concarneau. Il a déjà marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 16 matches disputés en National cette saison. Mais aussi vers Marco Ilaimaharitra, milieu défensif du Royal Sporting Club Charleroi en Belgique. Ces dernières heures, c’est le nom de Konrad de la Fuente (21 ans) qui est associé à l’ ASSE. Mais ce n’est pas véritablement une piste explorée par les Stéphanois.

Toutefois l’ailier de l’OM, en manque de temps de jeu à l’Olympiakos en Grèce, pourrait être une opportunité pour les Verts, car il est question de son retour à Marseille cet hiver. Prêté au club basé à Athènes, en août, jusqu’à la fin de la saison, l’international américain (3 sélections) a disputé seulement 3 bouts de matchs en Grèce, soit 151 minutes de jeu depuis le début de saison.