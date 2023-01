OM : Igor Tudor enregistre deux renforts importants avant Nantes

Publié par Timothée Jean le 30 janvier 2023 à 22:20

Tenu en échec face à l’AS Monaco (1-1), l’ OM va tenter de se relancer lors de son prochain match face au FC Nantes avec deux renforts importants.

Sur une série folle de huit victoires consécutives en autant de rencontres, l’ OM a été freiné dans son élan par une ambitieuse équipe de l’AS Monaco. Au terme d’une furieuse bataille ce week-end, les deux équipes du haut du tableau se sont séparées sur un score de parité (1-1). Ce match nul concédé à domicile a empêché les Phocéens de passer devant le RC Lens (2e), tenu en échec un peu plus tôt à Troyes (1-1).

Toujours invaincu depuis la reprise du championnat, l’actuel 3e de Ligue 1 tentera donc de renouer avec le succès dès cette semaine. Dans le cadre de la 21e journée du championnat, l’ OM sera opposé au FC Nantes, une autre équipe ne perd plus en cette année 2023. Autant dire que cette rencontre s’annonce intense. Et pour tenter de s’imposer face au FCN, Igor Tudor pourra compter deux renforts de taille. Le Phocéen assure en effet que Jonathan Clauss et Pau Lopez ont bien repris l’entraînement collectif. Ils devaient être opérationnels pour le prochain match de l’ OM.

OM : Jonathan Clauss et Pau Lopez sont de retour

Pour rappel, Jonathan Clauss n'est plus apparu sur les pelouses de Ligue 1 depuis le 2 janvier dernier, lors de la victoire face à Montpellier (2-1). L’international français est éloigné des terrains en raison d’une blessure aux adducteurs. Le staff technique de l’ OM ne souhaitait prendre aucun risque concernant son état de santé. Il semble à présent remis de sa blessure.

De son côté, Pau Lopez, victime de douleur musculaire, avait manqué le match nul contre l’AS Monaco. Ces deux cadres du vestiaire récupèrent donc bien. La source assure qu’ils ont participé à la séance d’entraînement du jour et devraient être présents dans le groupe de l’Olympique de Marseille qui affrontera le FC Nantes mercredi soir à 19 heures à La Beaujoire. Fraichement arrivé en provenance du SCO, Azzedine Ounahi pourrait aussi disputer son premier match sous le maillot phocéen face aux Canaris.