OM Mercato : Pau Lopez entretient le doute pour une pépite

Présent en conférence de presse avant d’affronter Troyes, le gardien de but Pau Lopez a entretenu le doute autour de l’avenir d’une pépite de l’ OM.

Après la qualification en 16e de finale de la Coupe de France, l’ OM retrouve le championnat mercredi soir avec un déplacement à Troyes. Sur une série de cinq victoires consécutives, le club phocéen est pleine confiance avant d’affronter l’Estac. Et à deux jours de cette rencontre, Pau Lopez s’est présenté en conférence de presse afin de passer en revue l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Si le portier espagnol a validé dans un premier temps l’arrivée de Ruslan Malinovski, il s’est surtout attardé sur la bonne ambiance qui règne entre les gardiens de but de l’ OM. « On est une petite famille, on a de bonnes relations. C'est le coach qui décide qui doit jouer. C'est important que tout le monde se sente bien dans le groupe », a-t-il indiqué. Pour rappel, c’est bien Ruben Blanco qui a été titularisé lors de la victoire face à Hyères (2-0) en Coupe de France. De là à prendre le dessus sur son coéquipier ? Titulaire indiscutable dans les cages phocéenne, Pau Lopez assure qu’aucune hiérarchie n’est encore établie entre les gardiens dans cette compétition. « Personne ne m’a encore parlé de cela », a-t-il ajouté.

OM Mercato : Pau Lopez n’exclut pas un départ de Simon Ngapandouetnbu

Barré par la rude concurrence de Pau Lopez et Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur en équipe première. Le troisième gardien de l’ OM n’a disputé aucun match de Ligue 1. En manque de temps de jeu notoire, l’international camerounais serait enclin à changer de club dès cet hiver. D’autant plus que quelques clubs s’activeraient déjà en coulisse pour le recruter. Interrogé sur ce dossier, Pau Lopez n’a pas fermé la porte à un départ de Simon Ngapandouetnbu.

Néanmoins, le portier espagnol s’est montré très élogieux envers le joueur de 19 ans, assurant qu’il représentait l’avenir de l’ OM. « À l'entrainement, c'est Simon qui fait le plus d'arrêts. Il est très fort, il s'améliore de saison par saison. Je ne sais pas s'il va partir ou pas, mais s'il arrive à améliorer certains points de son jeu, il sera le futur gardien de l' OM », a-t-il conclu. Simon Ngapandouetnbu pourrait profiter du mercato hivernal pour aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres. Son représentant assurait même déjà que le jeune portier de l’ OM était déjà en négociations avancées avec un club de Ligue 2, dont le nom n’a pas encore fuité.