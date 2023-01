OM Mercato : C’est fait, Marseille essuie un nouvel échec en attaque

Publié par Timothée Jean le 30 janvier 2023 à 20:50

C’est un véritable coup dur pour l’ OM qui voit l’une de ses cibles prioritaires en attaque prendre la direction de la Premier League.

L’Olympique de Marseille a une nouvelle priorité en cette fin de mercato hivernal. Bamba Dieng transféré au FC Lorient, l’ OM est en quête d’un nouvel avant-centre pour le remplacer et épauler efficacement Alexis Sanchez en attaque. C’est dans cette perspective que les responsables marseillais ont récemment jeté leur dévolu sur le nouvel espoir du football portugais, Vitinha.

À la lutte avec plusieurs prétendants, tels que l’Atlético Madrid ou encore Newcastle, l’ OM semblait même tout proche de rafler la mise dans ce prestigieux dossier. Puisque l’avant-centre du Sporting Braga songeait sérieusement à rejoindre l’ OM cet hiver. Selon les informations de L’Équipe, Vitinha était d’accord pour rejoindre l' OM en cette fin du mois de janvier. Il ne restait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club portugais pour finaliser ce deal. Sauf que les deux écuries ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités de transaction.

OM Mercato : Southampton double Marseille pour Vitinha

Alors que le Sporting Braga, conscient de détenir un précieux joyau entre ses mains, réclamerait environ 30 millions d’euros pour le transfert de Vitinha, l’ OM ne proposait que 20 millions et ne comptait pas aller au-delà de cette offre. Résultat, le club portugais a finalement décidé de céder son redoutable avant-centre au plus offrant. Ces dernières heures, Southampton a déboulé en force dans le dossier Vitinha et est parvenu à rafler la mise pour sa signature au grand dam de l’OM.

L’insider britannique Pete O’Rourke assure effet que le club britannique et le Sporting Braga ont conclu un accord pour le transfert du buteur de 23 ans à hauteur de 30 millions d'euros. Autant dire que les Britanniques ont accepté de répondre favorablement aux exigences du club portugais. Sauf un énorme retournement de dernière, Vitinha va donc rejoindre les Saints cet hiver dans le but d’aider le club à éviter la relégation. Il serait déjà attendu dans les prochaines heures à Southampton afin de passer sa visite médicale. De son côté, l’ OM se tournerait vers une autre cible pour renforcer son attaque cet hiver. L’idée de voir une recrue surprise débarquer à l'Olympique Marseille avant la fin du mercato d’hiver n’est donc pas à écarter.