OM Mercato : C’est fait, Marseille tient enfin son nouvel attaquant

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2023 à 12:45

Bien déterminé à renforcer son secteur offensif cet hiver, la direction de l’ OM est enfin parvenue à mettre la main sur son nouvel attaquant.

C’est l'un des dossiers prioritaires de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato hivernal. Après le transfert de Bamba Dieng au FC Lorient, la direction de l’ OM s’est lancée à la recherche de son successeur. Le club phocéen cherchait un attaquant de pointe afin de faire souffler Alexis Sanchez, jusqu'ici seul numéro 9 de métier présent dans le groupe d'Igor Tudor. Plusieurs pistes ainsi ont été explorées dans ce sens.

Si Terem Moffi était un temps annoncé, la direction de l’ OM a finalement décidé de miser sur un autre profil. Le nom de Vitinha a été évoqué ces derniers jours dans les coursives du Vélodrome. Très efficace avec le Sporting Braga, comptabilisant 13 réalisations en 27 rencontres, le profil prometteur du buteur portugais est très apprécié par Pablo Longoria. Le président marseillais a d’ailleurs entamé des discussions avec le club portugais afin de boucler sa signature. Cette cour assidue de l’ OM a fini par porter ses fruits.

OM Mercato : Vitinha attendu à Marseille, les détails du deal

Face à la concurrence de Brighton et Southampton, l' OM n’a pas renoncé à la signature de Vitinha. D’autant plus que le principal concerné accordait sa préférence à Marseille. Malgré les approches incessantes des clubs britanniques, le joueur de 23 ans a maintenu sa position inchangée, quitte à forcer la main à sa direction en vue d’accepter l’offre de l’ OM. Revigorés par la volonté du joueur, les dirigeants phocéens ont alors lancé une ultime offensive pour Vitinha et seraient finalement parvenus à s’entendre avec le Sporting Braga.

Le journal O Jogo assure en effet que le jeune buteur s’apprête à signer un contrat de 5 ans et demi avec l’ OM. Le deal serait déjà conclu entre les différentes parties. La source ajoute que les deux écuries sont tombées d'accord pour le transfert de Vitinha à hauteur de 32 millions d’euros, bonus compris. Un montant qui peut en surprendre plus d'un. L' OM aurait ainsi accepté de revoir son offre initiale à la hausse afin de boucler cette opération.

Par conséquent, Vitinha serait attendu d'ici ce soir à Marseille dans le but de finaliser les derniers détails de son transfert. De leur côté, les clubs anglais, face à la ferme volonté du jeune joueur, auraient finalement décidé de se retirer du dossier. Tant d’arguments qui auraient alors joué en faveur de l’ OM.