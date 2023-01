Real Madrid Mercato : Le Real piste Mauricio Pochettino

Publié par Thomas G. le 31 janvier 2023 à 13:30

De nouveau sous pression après le match nul face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti pourrait être remplacé par Mauricio Pochettino au Real Madrid.

La saison du Real Madrid a pris un nouveau tournant cette semaine après le match nul face au Real Sociedad. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi a été effectué et les Merengues affronteront le Barça pour obtenir un ticket pour la finale. Les récentes contre-performances du Real ont fragilisé le poste de Carlo Ancelotti. L’avenir de l’entraîneur italien diviserait en interne et les Madrilènes auraient d’ores et déjà commencé à préparer sa succession. Le Real Madrid aurait dressé une liste de potentiels successeurs en cas d'éviction de Carlo Ancelotti.

Les Merengues auraient coché les noms de Xabi Alonso, Raul Gonzalez, Thomas Tuchel et Alvaro Arbeloa. Selon les informations de Sport, ce dossier aurait connu un nouveau rebondissement avec l’émergence d’une nouvelle piste. Le média espagnol indique que le Real Madrid aurait réactivé la piste menant à l’ancien coach du PSG, Mauricio Pochettino.

L’entraîneur argentin pourrait remplacer Carlo Ancelotti en cas de saison blanche pour les Merengues. La saison sera donc décisive pour le technicien italien qui n’a toujours pas prolongé son contrat au sein de la Casa Blanca. Six mois après la conquête d’un 14e titre en Ligue des Champions et un 35e sacre en Liga, Carlo Ancelotti est sur la sellette au Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Mauricio Pochettino dans le viseur du Real

Depuis la fin de son aventure avec le PSG, Mauricio Pochettino n’a pas encore repris du service. L’entraîneur argentin a été approché par la fédération anglaise et par Tottenham, mais le technicien argentin n’était pas intéressé. Le nouveau projet du Real Madrid pourrait en revanche convaincre Mauricio Pochettino qui connaît bien la Liga après son passage à l’Espanyol Barcelone.

L’ancien entraîneur du PSG est une cible de longue date pour les Merengues. Avant le retour de Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino était également pisté. Après la fin du mercato hivernal, le Real Madrid entamera un marathon au mois de février avec notamment la Coupe du monde des clubs. Cette accumulation de matchs pourrait être fatale à Carlo Ancelotti.