Real Madrid Mercato : Le Real identifie déjà le successeur d'Ancelotti

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2023 à 06:13

Mis sous pression par la défaite en Supercoupe d’Espagne, Carlo Ancelotti pourrait être remplacé au Real Madrid à l'issue de la saison.

Le Real Madrid reçoit l’Atlético Madrid, jeudi, dans un derby qui s’annonce électrique en quart de finale de la Coupe du Roi. Après la défaite face au Barça en Supercoupe d’Espagne, remporter la Coupe du Roi est devenu l’une des priorités des Merengues. En cas d’échec, le poste de Carlo Ancelotti au sein de la Casa Blanca pourrait de nouveau être fragilisé. Les nombreuses contre-performances du Real cette saison ont agacé certains dirigeants madrilènes qui souhaiteraient changer d’entraîneur.

La saison sera donc décisive pour Carlo Ancelotti et ses joueurs qui sont distancés de trois points en championnat par le leader, le FC Barcelone. Les Merengues affrontent Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions pour un remake de la dernière finale. L’entraîneur italien serait sur la sellette, d’autant plus que les dirigeants du Real Madrid auraient déjà coché le nom de son successeur.

Selon les informations de Marca, les Merengues seraient très attentifs aux résultats obtenus par Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen. Pour sa seconde expérience en tant qu’entraîneur, l’ancien milieu du Real Madrid a réussi à faire passer le Bayer de la 17e place à la 9e place de Bundesliga.

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso pourrait être l’heureux élu

Le profil de Xabi Alonso ferait l’unanimité au Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti en cas d’échec cette saison. Le jeu offensif prôné par l’entraîneur espagnol aurait également convaincu les Merengues.

En parallèle, les dirigeants du Real explorent plusieurs pistes pour l’après-Ancelotti. En plus de Xabi Alonso, Raul Gonzalez, Alvaro Arbeloa et Thomas Tuchel pourraient être désignés comme futur entraîneur du Real Madrid. L’avenir de Carlo Ancelotti dépendra des résultats et les Madrilènes ont un premier gros choc ce jeudi en Coupe du Roi face à l’Atlético Madrid. Une élimination face au voisin ennemi pourrait accélérer la succession de l'entraîneur italien.