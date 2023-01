PSG Mercato : Vers un dernier rebondissement pour Milan Skriniar ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 16:45

Le PSG va-t-il parvenir à convaincre l’Inter Milan de lui céder Milan Skriniar dans les prochaines heures ? Les choses s’emballent dans ce dossier.

À six mois de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar veut changer d’air et rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Déjà d’accord avec le club de la capitale française sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2027, l’international slovaque était dans l’attente d’un accord entre les dirigeants parisiens et les Nerazzurri.

Selon plusieurs sources bien informées, notamment les journalistes Fabrizio Romano et Abdellah Boulma, le défenseur central ne rejoindra pas la capitale cet hiver. La formation italienne aurait même mis un terme aux négociations avec Nasser Al-Khelaïfi. « Les négociations entre l'Inter et le PSG pour anticiper l'accord avec Milan Skriniar en janvier sont définitivement en train de s'effondrer. Il n'a jamais été proche. Skriniar a déjà signé avec le PSG pour l'été prochain et il rejoindra le club en juillet », explique Fabrizio Romano.

L’ancien joueur de la Sampdoria de Gênes ne rejoindra donc pas le Paris SG libre le 1er juillet prochain, où il a signé jusqu'en juin 2027. Mais une autre source transalpine annonce une autre tendance dans cette affaire.

PSG Mercato : Encore un espoir pour Paris dans le dosssier Milan Skriniar ?

Contrairement à d’autres sources, le journaliste italien Tancredi Palmeri assure que rien n’est encore totalement perdu pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Milan Skriniar. Le correspondant de BeIN Sports en Italie explique que Nasser Al-Khelaïfi aurait augmenté l’offre du PSG à 15 millions d’euros. Une offre acceptée finalement par le club lombard qui réclamait initialement 20 millions d’euros.

Toutefois, l’Inter Milan voudrait d’abord trouver un remplaçant à Milan Skriniar avant de laisser filer son capitaine. Le spécialiste mercato de Sportitalia ajoute même que les dirigeants milanais ont entamé des pourparlers avec l'Atalanta Bergame pour le défenseur turc Merih Demiral. L’opération pourrait se conclure à hauteur de 25 millions d'euros. Les prochaines heures seront donc déterminantes dans ce dossier.