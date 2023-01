PSG Mercato : Le Bayern Munich inflige un gros coup au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 19:45

En attendant leur choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich vient d’infliger un premier gros coup dur au PSG.

À un peu plus de deux semaines de son choc de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts de janvier. En effet, le club allemand a officialisé ce mardi l’arrivée de Joao Cancelo. Le latéral portugais de 28 ans, longtemps associé au Paris SG, est prêté avec option d’achat par Manchester City avec une option d’achat fixée à 70 millions d'euros. Un renfort de poids pour le futur adversaire de l’équipe parisienne.

« Nous sommes très heureux que Joao Cancelo joue désormais pour le FC Bayern. Nous l'avons signé en prêt et avons la possibilité de le signer définitivement cet été. Joao est un joueur auquel nous pensions depuis un moment, car nous apprécions beaucoup ses qualités. Il est parfaitement adapté à notre système avec son style de jeu offensif et son dynamisme, et sa mentalité et son expérience s'intègrent très bien dans notre équipe. Je suis convaincu Joao nous aidera dans les semaines et les mois à venir, lors desquels nous voulons gagner des titres », s’est réjoui Hasan Salihamidzic, le directeur sportif de la formation bavaroise.

D’après le Daily Mail, le départ inattendu de l’international portugais, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec les Citizens, serait lié à un incident avec son entraîneur Pep Guardiola. Mécontent d’avoir été laissé de côté pour la troisième de suite contre Arsenal, vendredi passé, le compatriote de Cristiano Ronaldo aurait eu une vive explication avec le technicien espagnol. Une altercation qui aurait mis un terme à l’aventure anglaise pour Joao Cancelo. Qu’à cela ne tienne. L’ancien défenseur du Benfica Lisbonne a livré ses premières impressions avoir avoir signé son contrat avec le Champion de Bundesliga.

PSG Mercato : Joao Cancelo heureux de débarquer à Munich

Après avoir porté les couleurs du Benfica, de Valence, de l’Inter, de la Juventus et de Manchester City, Joao Cancelo va découvrir le Championnat allemand. Un challenge qui excite déjà le natif de Barreiro. « Le FC Bayern est un grand club, l'un des meilleurs au monde, et c'est une énorme motivation pour moi de jouer maintenant dans cette équipe, aux côtés de ces joueurs extraordinaires. Je sais que ce club, cette équipe vit pour les titres et gagne des titres chaque année. Je suis aussi motivé par la soif de succès. Je ferai de mon mieux pour le FC Bayern », a déclaré le joueur de 28 ans.